4 chiens sauvés de la négligence dans une maison insalubre sur fond de tensions entre organisations de protection animale

A Rochester dans l'Etat de New York, 4 chiens victimes de négligence extrême ont été saisis chez un particulier. Un 5e n'a, hélas, pas pu être sauvé, ayant succombé à ses blessures. Une intervention ayant lieu dans un contexte de tensions entre l'association ayant procédé à la saisie et une autre organisation de protection animale, reprochant à la première son manque de réactivité.

4 chiens ont finalement été sauvés in extremis après des mois d’alertes, mais un 5e n’a pas survécu à ses blessures rapportait News 10 NBC / WHEC.com le mercredi 18 mars. Une intervention tardive, déclenchée presque par hasard, qui relance vivement la polémique sur la réactivité de certains acteurs locaux de la protection animale.

Des signalements restés sans suite pendant des mois

Tout avait commencé avec les premiers signalements de voisins inquiets, fin 2025, au sujet des conditions de vie des canidés en question. La propriété, située dans le quartier de Third Street, dans le nord-est de la ville, avait alors été visitée par Lollypop Farm, principale association protectrice des animaux de la région et agissant comme refuge officiel auprès des autorités locales. Son équipe n'avait toutefois pas pu faire grand-chose, car la situation ne répondait pas encore « aux critères légaux de saisie » à ce moment-là. En d'autres termes, elle ne disposait pas de preuves suffisantes au regard de la loi de l'Etat de New York.

Lollypop Farm avait néanmoins assuré avoir effectué des visites régulières et maintenu le contact avec le détenteur des chiens par la suite.

Exaspération face à l’inaction dénoncée

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en février 2026 et révélant les mauvaises conditions de vie des chiens avait ensuite relancé la polémique et suscité l'indignation de la communauté locale.



News 10 NBC / WHEC.com

L'association Against All Oddz Animal Alliance, connue pour son approche plus militante et plus directe, avait alors organisé une manifestation devant l'Hôtel de Ville de Rochester pour dénoncer à la fois l'inaction des autorités et la lenteur de Lollypop Farm.



News 10 NBC / WHEC.com

Le mercredi 18 mars, Matt Albert, fondateur et directeur d'Against All Oddz Animal Alliance et avocat, est apparu dans une vidéo filmée devant la maison en question pour faire part de son exaspération. Il a d'abord souligné l'urgence de la situation, indiquant que les chiens étaient « en train de s'entretuer », qu'il y avait « du sang partout » et que l'un d'eux souffrait de blessures graves.

Il a insisté sur le fait que le propriétaire « ne fournissait pas aux chiens les soins médicaux appropriés », rappelant qu'une telle attitude constituait un crime selon la loi de l'Etat de New York.

Matt Albert a réitéré ses critiques à l'encontre de Lollypop Farm et son appel à l'action. « Il nous suffit de nous approcher de l'allée. Pas d'intrusion, pas d'acte illégal, pas besoin de mandat de perquisition. Nous n'avions même pas besoin de mandat de perquisition pour constater un délit qui était en train de se produire », a-t-il ainsi dit. Il a également cité la réponse, peu convaincante à ses yeux, d'Alice Calabrese, directrice de Lollypop Farm, lorsqu'elle a été sollicitée par Against All Oddz Animal Alliance : « Nous continuons de suivre la situation. Nous sommes en contact avec le propriétaire », aurait-elle alors déclaré.

« Nous en avons assez de votre complaisance envers le propriétaire, a-t-il poursuivi dans la vidéo. Nous voulons que vous fassiez votre travail. »

Une intervention bienvenue, mais tardive pour l’un des chiens

L'intervention tant attendue a finalement eu lieu l'après-midi-même. En fait, la police de Rochester s'est présentée au domicile pour une tout autre plainte, relative à une intrusion. Sur place, les forces de l'ordre ont constaté la détresse de l'un des chiens, ce qui les a amenées à contacter Lollypop Farm.

Les enquêteurs de l'association ont ainsi obtenu l'autorisation d'entrer. Ils y ont découvert 4 chiens vivants et un 5e malheureusement décédé ; celui qui était grièvement blessé, évoqué par Matt Albert. Les survivants ont été saisis et pris en charge par Lollypop Farm.

A lire aussi : Un Pitbull soi-disant "agressif" se soucie davantage de sa sieste que de l'arrivée d'un "intrus" (vidéo)