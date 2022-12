Un chiot se fait attaquer par un chien lors d’une balade, et ses blessures sont si graves qu’elles sont du jamais-vu pour les vétérinaires

Ce qui devait être une promenade banale pour Matilda et sa maîtresse s’est transformé en un véritable cauchemar. La jeune chienne s’est fait attaquer par un autre chien, la laissant avec de multiples blessures qui ont bien failli lui coûter la vie. Aujourd’hui, sa propriétaire voit en sa boule de poils une miraculée.

Matilda adore se balader au parc en compagnie de sa maman humaine, Diane Columbine. La Fox Terrier y a récemment rencontré un chien avec lequel elle s’est mise à jouer, avant qu’un terrible incident ne se produise, comme le rapporte le Wales Online.

Une balade qui vire au drame

Sans que personne ne s’y attende, l’autre chien a attrapé Matilda par la gorge et l’a secouée dans tous les sens. L’attaque était si violente que la petite chienne avait de graves difficultés à respirer, et qu’elle en a eu les jambes paralysées. Diane l’a alors emmenée chez les vétérinaires de Vets Now Manchester dans l’immédiat, en compagnie de son mari, Steve.

Vets Now Manchester Hospital / Facebook

Elle se remémore ce moment déchirant : « Il nous a fallu une demi-heure pour nous rendre sur place à cause d’une circulation dense. Nous avions l’impression que tout était au ralenti. L’attente était insoutenable, et pendant ce temps, la pauvre Matilda faisait de terribles bruits de douleur à chaque inspiration ». Le supplice était tel que Diane s’était préparée à dire adieu à sa chienne. « J’étais totalement convaincue que c’était la dernière fois que je la voyais. Elle était si affaiblie que je pensais qu’ils allaient devoir l’euthanasier ».

Mais c’était sans compter sur le professionnalisme des vétérinaires. Les services d’urgence ont réussi à remettre Matilda sur patte, même si ce n’était pas une mince affaire…

« La pauvre Matilda a subi les blessures les plus graves que j’aie jamais vues chez un si petit chien »

La liste de ses blessures était longue. Du jamais-vu pour le chirurgien vétérinaire Paul Aldridge : « Les scanners ont montré une poitrine écrasée avec des côtes cassées qui avaient pénétré dans les poumons. Une autre morsure avait broyé une vertèbre et poussé un fragment d’os dans la moelle épinière, menaçant de la paralyser ».

Lors de son opération d’urgence, Matilda fut d’ailleurs victime d’un arrêt cardiaque, mais les vétérinaires réussiront à la sauver. Tous sont impressionnés par son courage, et ravis que cette histoire se termine bien.

« À chaque fois que je la vois courir ou sauter, je me dis que nous avons une chance immense de l’avoir parmi nous »

5 jours après ce terrible accident, la petite Fox Terrier a pu retrouver ses maîtres adorés, mais le combat n’était pas terminé : ses pattes arrière devaient être soutenues par une attelle, et il n’était pas du tout certain qu’elle puisse remarcher normalement. Mais à l’aide de plusieurs séances de physiothérapie, Matilda a repris du poil de la bête, et a réussi à courir comme elle le faisait auparavant. « C’est un miracle » selon Diane.

A lire aussi : La réaction d’un jeune Berger Allemand qui rencontre des chatons qui viennent de naître fait fondre la toile (vidéo)

Vets Now Manchester Hospital / Facebook

La maman de Matilda n’en veut pas à la propriétaire du chien qui l’a attaquée. « Ce n’était pas de sa faute. C’était un accident, et je pense qu’elle était tout aussi choquée que moi ». L’essentiel pour elle, c’est que tous puissent aller de l’avant et oublier ce fâcheux incident.