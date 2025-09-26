4 ans après avoir été découvert enchaîné et négligé, ce Husky mène une vie bien différente

Il y a quelques années encore, Shadow vivait enchaîné à l’extérieur de sa maison, dans l’indifférence générale. Des bienfaiteurs se sont souciés de lui et l’ont pris sous leur aile. Ils l’ont aidé à reprendre confiance en lui et sa belle âme a séduit un couple. L’animal vit avec celui-ci depuis et n’a certainement jamais été aussi heureux !

Shadow a longtemps été le chien dont personne ne se souciait. Le Husky vivait enchaîné devant la maison de ses propriétaires à Asheville, en Caroline du Nord (États-Unis). Chacune de ses journées se ressemblait, puis tout a changé quand les membres de Brother Wolf Animal Rescue (BWAR) ont fait sa connaissance. Cette rencontre a été décisive dans la vie du quadrupède.

Les maîtres de Shadow ne s’intéressaient pas à son bien-être. Le chien vivait dehors au quotidien, quelle que soit la saison, mais n’avait même pas de niche pour se réfugier en cas d’intempéries. Il était aussi laissé au soleil en été et tentait de se protéger comme il le pouvait : « Il n'avait aucun abri contre le soleil brûlant ou les violentes tempêtes. Juste un trou qu'il avait creusé dans la terre, pour se sentir un peu plus en sécurité. Un peu moins oublié », partageait un porte-parole de l'association dans une publication rapportée par The Dodo .

Un espoir de vivre une nouvelle vie

Quand les bienfaiteurs ont pris connaissance de la situation de Shadow, ils sont allés à la rencontre de ses propriétaires et ont discuté avec eux pour obtenir sa garde . Laquelle a été accordée, alors la boule de poils est partie au refuge. C’était le début d’un nouveau départ pour cette dernière. Et puisqu’elle était en bonne santé, elle a pu être rapidement placée à l’adoption.

Ses sauveteurs étaient à la recherche d’un propriétaire capable de la comprendre et de l’accepter comme elle était, car elle avait des blessures psychologiques. Malgré cela, Shadow était prêt à ouvrir son cœur, et c’est exactement ce qu’il a fait quand un couple s’est présenté pour l’adopter.

Les nouveaux propriétaires du toutou lui ont laissé suffisamment de temps et d’espace pour qu’il soit à l’aise dans sa nouvelle maison. 4 ans plus tard, le canidé est métamorphosé. Il est passé d’un quotidien morose à une vie qu’il n’aurait sûrement jamais espérée : « Aujourd'hui, il s'étire devant son climatiseur, sur le dos, jouet à côté de lui, en sécurité dans son monde rempli de joie et d'aventure. Il dort profondément maintenant, sans broncher. Il a confiance », écrivaient les membres de BWAR.

Shadow a trouvé les bonnes personnes, celles qui se soucient de lui et qui veulent son bien. Le reste de son histoire fait définitivement partie du passé.