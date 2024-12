10 ans de négociations ont été nécessaires pour que Rusty, un chien âgé, puisse enfin profiter de la vie

Rusty a passé toute sa vie dans un enclos à l’extérieur de sa maison. Il ne recevait pas d’amour ni de tendresse. Pourtant, la boule de poils ne s’est jamais laissée abattre et sa combativité a profondément bouleversé un groupe de bienfaiteurs. Pendant des années, celui-ci a tout fait pour récupérer l’animal et lui offrir une nouvelle vie.

Durant toute sa vie, Rusty a connu l’isolement et le manque d’affection. Le croisé Labrador vivait dans un enclos attenant à la maison de sa maîtresse. En rencontrant cette dernière, des bénévoles de l’association PETA, qui œuvre pour le bien-être animal, ont tenté de négocier la garde du canidé, en vain. Il aura fallu attendre près de 10 ans pour que la femme accepte enfin de laisser partir son chien.

À l’époque, les membres de l’association ne pouvaient rien faire pour récupérer Rusty, car la dame n’enfreignait pas la loi. Le canidé avait un enclos sécurisé et un abri pour se protéger en cas d’intempéries. Il était nourri et semblait en bonne santé. Cependant, cela n’était pas suffisant pour les bienfaiteurs, qui avaient beaucoup de peine pour ce chien totalement isolé du reste du monde.

PETA / Youtube

Ils ne l’ont jamais abandonné

Ceux-ci ont tenté d’expliquer à la maîtresse de Rusty qu’il serait plus heureux dans une maison aimante, en vain. Elle refusait catégoriquement de léguer son animal à qui que ce soit, au plus grand désarroi des sauveteurs. Lesquels ont alors fait comme ils le pouvaient pour veiller sur leur protégé : « Mes collègues de CAP et moi avons passé près de 10 ans à rendre visite à Rusty, à nous assurer qu’il avait de l’eau fraîche pendant l’été étouffant et une litière de paille isolante pendant l’hiver glacial », témoignait Katherine Sullivan dans un article pour PETA.

Les bienfaiteurs répétaient constamment leur demande à la propriétaire du chien. Ils étaient touchés de voir ce dernier toujours aussi joyeux malgré ses conditions de vie. Cela les motivait davantage à le sortir de cette situation.

Un nouveau départ tant attendu

Un jour, ils ont reçu l’appel qu’ils attendaient depuis 10 ans maintenant. À l’autre bout du fil, la propriétaire de Rusty déclarait qu’elle ne souhaitait plus voir le quadrupède souffrir de la chaleur et qu’elle était donc prête à le laisser aux membres de l’association. Ceux-ci ne se sont pas fait prier pour récupérer la boule de poils et Chris, l’un des bénévoles, lui a fait une place chez lui en tant que famille d’accueil.

Quelques semaines après seulement, Rusty a rejoint sa maison définitive où Hannah, sa nouvelle propriétaire, l’attendait avec impatience. Le chien n’a plus jamais manqué de tendresse depuis ce jour !