3 villes françaises se classent dans le top 50 des villes les plus "dog-friendly" d'après un sondage international

Quelles sont les villes du monde où la qualité de vie du chien est la meilleure ? Ce classement dévoilé par une compagnie d’assurance allemande répond à la question. 3 métropoles françaises figurent dans le top 50.

A l’occasion de la Journée mondiale du chien, célébrée hier, le site de l’assureur Coya a publié un classement des 50 meilleures villes au monde pour les chiens et leurs propriétaires, rapporte Métropolitain via Actu.fr.

Pour établir ce top des lieux « dog friendly » de la planète pour l’année 2020, divers critères ont été retenus et des enquêtes ont été réalisées. On a notamment pris en compte le nombre de chiens par habitant de la ville, les établissements (restaurants, cafés, hôtels) où les chiens sont acceptés, le nombre de vétérinaires et d’animaleries, les parcs pour les canidés, mais aussi le nombre d’abandons enregistrés chaque année et les efforts fournis pour préserver la propreté (sanctions pour déjections canines non ramassées, etc.).

A la tête du classement ainsi obtenu se trouve San Francisco (100 points). La métropole californienne est talonnée par une autre ville des Etats-Unis, Seattle en l’occurrence (99,08 points). Tel-Aviv complète le podium avec ses 95,04 points.

3 villes françaises figurent dans les 50 premières places. Montpellier fait partie de ces bons élèves de l’Hexagone, se classant en 33e position en ayant récolté 79,01 points. Rappelons que la cité héraultaise domine aussi le classement des villes françaises où il fait bon vivre pour les chiens réalisé par 30 Millions d’Amis.

Citons le parc Cul de Sac et le salon de thé « Tea Dog » parmi les endroits où nos amis à 4 pattes sont accueillis à bras ouverts à Montpellier et dans sa région.

Au classement des « Meilleures Villes pour Chiens 2020 » selon Coya, à découvrir dans son intégralité sur son site, Montpellier est devancée par Paris, 27e avec 82,36 points, tandis que Marseille est 35e avec 77,78 points.