Une chienne se prend d'affection pour 8 canetons et devient leur maman de substitution (vidéo)

La mission d’une mère prend parfois des chemins inattendus. Dans une ferme du New Hampshire, une Border Collie nommée Puffin s’est attachée à des canetons nouveau-nés comme s’ils étaient ses propres petits. Une relation touchante, née de l’empreinte et nourrie par la douceur, a ainsi vu le jour et émeut tous ceux qui en sont témoins, à commencer par la famille de la chienne.

La puissance et la beauté de l’instinct maternel donnent souvent lieu à des histoires admirables. Puffin, femelle Border Collie, l’exprime le sien non pas avec des chiots, mais avec les jeunes représentants d’une tout autre espèce ; il s’agit de canetons. Des bébés canards bleus de Suède, pour être plus précis.

La chienne vit avec sa famille dans une localité rurale du New Hampshire, aux Etats-Unis. Elle côtoie différentes sortes d’animaux, mais elle semble avoir une préférence bien marquée pour les palmipèdes.



@puffinthebordercollie / TikTok

Récemment, sa propriétaire a placé des œufs de canards dans une couveuse pour tenter d’en sauver un maximum. Puffin a très attentivement observé le processus, et elle n’a pas attendu leur éclosion pour s’impliquer dans la vie des canetons.

Peu après leur venue au monde, 2 d’entre eux, appelés par la suite Bluey et Waffles, se sont spontanément approchés d’elle et elle les a tout de suite placés sous son aile, comme si elle était leur mère biologique.

Les canetons s’attachent et s’identifient très vite au premier individu qu’ils rencontrent. On appelle cela l’empreinte. Pour Bluey et Waffles, Puffin est instantanément devenue un repère. La chienne, elle, a été ravie d’accepter son rôle de mère adoptive.

Une complicité palpable et touchante

On peut voir à quel point ce trio est complice dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 22 mi 2025 sur le compte TikTok consacré à la Border Collie, « @puffinthebordercollie », et relayée par PetHelpful :

Une 2e vidéo postée le même jour montre Puffin en compagnie de 2 autres parmi ses petits protégés palmipèdes, baptisés Stretch et Spaghetti. Ils sont un peu plus hésitants que Bluey et Waffles, mais la chienne est tout aussi douce et bienveillante à leur égard.

A lire aussi : Un militaire dont le chien a besoin d'une opération coûteuse a droit à un merveilleux cadeau de la part de ses amis

Au total, Puffin aide sa maîtresse à prendre soin de 8 canetons.