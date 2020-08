Journée mondiale du chien : une date pour rendre hommage au lien qui unit les hommes et les chiens depuis des millénaires !

Photo d'illustration

Chaque année, les chiens sont à l’honneur à l’occasion de la Journée mondiale qui leur est consacrée le 26 août.

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du chien. L’occasion de rendre hommage au meilleur ami de l’Homme et de rappeler à quel point il est important d’en prendre soin.

La Journée mondiale du chien est soutenue par l’IFAW, le Fonds international pour la protection des animaux. Ce dernier s’emploie quotidiennement et partout dans le monde à contribuer aux projets qui améliorent la qualité des soins apportés aux chiens.

Rappelons que ces derniers occupent une place privilégiée auprès de l’Homme depuis qu’ils se sont séparés du loup, puis leur domestication. Celle-ci serait intervenue au début du Paléolithique, entre 20 000 et 40 000 ans en arrière.

Au fil des siècles et des millénaires, le chien a su se rendre indispensable auprès des différentes communautés et civilisations humaines. Aujourd’hui, nos amis à 4 pattes excellent dans de nombreux domaines et nous facilitent la vie de multiples manières. Ils nous portent secours lors des catastrophes et des accidents. Ils nous guident lorsque nous n’avons plus tous nos moyens. Ils nous protègent, détectent nos maladies bien avant les plus sophistiquées des machines, nous soutiennent et nous réconfortent.

C’est d'ailleurs dont on peut se rendre compte au quotidien en découvrant les actualités les concernant sur notre site. Entre exploits sauvant des vies et récits émouvants montrant l’intelligence, la loyauté et la sensibilité de nos compagnons canidés, on se dit qu’une Journée mondiale est bien loin d’être imméritée pour eux.

Les propriétaires de chiens sont donc des gens extrêmement chanceux. Ils le savent et en sont fiers, puisqu'ils partagent leur passion sur les réseaux sociaux, notamment notre page Instagram Woopets, dédiée à nos lecteurs.