Le "Tea Dog" ouvre ses portes à Montpellier pour favoriser le contact entre l'homme et le chien !

Un lieu de rencontre entre chiens et humains qui facilite l’adoption et sert de bonnes petites choses à manger. C'est ce que propose une nouvelle adresse montpelliéraine.

Le Tea Dog est un concept qui rencontre de plus en plus de succès à travers le monde. Il s’agit d’un salon de thé où l’on peut se rendre entre amis pour déguster des pâtisseries ou déjeuner. Mais le plus réside dans le fait qu’on y trouvera des chiens toujours prêts à jouer et à faire preuve d’affection. Supervisées par la propriétaire des lieux, les adoptions sont le but recherché.

Après avoir observé la popularité croissante de ce genre de lieux , Déborah a lancé un Tea Dog à Montpellier. Elle-même propriétaire de 2 chiens, elle s’occupe également de ceux qui sont de passage et attendent d’être adoptés. Pendant ce temps, ces derniers sont totalement à sa charge. Ils passent leurs journées dans le salon de thé avec les chiens de la propriétaire et dorment chez elle. C’est pour cette raison que le nombre d’animaux présents au Tea Dog ne peut excéder 4.

Grâce à ce concept, il est possible d’établir des liens affectueux, d’interagir avec les animaux, pour leur bien-être comme celui des visiteurs. Si le cœur l’emporte, l’adoption est alors envisagée. Mais Déborah tient à s’assurer pleinement du futur des chiens qu’elle héberge. Pour cela, le dernier mot lui revient car c’est elle qui approuve ou désapprouve la finalisation de l’adoption.

Par ailleurs, Tea Dog propose différentes petites gourmandises, des gâteaux ainsi que des menus pour le déjeuner, comme le rapporte le site Actu.