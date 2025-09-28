3 lycéens bravent le danger dans une maison enflammée pour ramener 2 chiens auprès de leur famille

Quand Carter, Gabriel et Camerin ont été témoins d’un incendie dévastateur et ont appris que 2 chiens se trouvaient encore dans l’une des maisons sinistrées, ils n’ont pas hésité une seule seconde. Poussés par leur instinct, ils sont allés récupérer les animaux, quitte à mettre leur propre sécurité en danger.

Depuis quelques jours, à West Jordan (Utah, États-Unis), tous les regards sont tournés vers Carter Jacobson, Gabriel Hernandez et Camerin Inselsberger. Ces 3 lycéens ne sont âgés que de 17 ans, mais sont déjà des héros aux yeux de tous. En effet, dans un acte de bravoure, ils ont sauvé la vie de 2 chiens restés coincés à l’intérieur d’une maison enflammée. Grâce à leur courage, une famille a pu être réunie.

C’est dans un quartier nommé Jackling Way, plus précisément, que l’incident s’est produit. Les jeunes hommes marchaient dans une ruelle un dimanche après-midi lorsqu’ils ont aperçu une épaisse fumée. Ils ont alors compris qu’un incendie était en cours.

West Jordan Fire Department

« C'était sans doute juste l'adrénaline »

Sur place, 2 maisons étaient en feu. L’enquête n’a pas encore permis de déterminer ce qui a provoqué l’incendie, mais ce dernier était d’une grande violence. Les habitants ont pu s’échapper à temps, à l’exception de 2 chiens coincés dans l’une des maisons. À ce moment, les 3 lycéens ont été saisis d’un élan d’adrénaline et ont pris tous les risques pour sauver les animaux : « On a défoncé la porte comme je l'ai vu dans les films, on s'est précipités à l'intérieur et on a attrapé les 2 chiens », témoignait Carter.

Malgré le danger à l’intérieur, car le feu se propageait à une vitesse folle, les adolescents n’ont pas reculé et ont pu s’extirper avec les chiens. Quelques minutes plus tard, il ne restait plus rien de la maison. Les jeunes ont littéralement sauvé la vie des canidés, évitant une souffrance supplémentaire à la famille de ces derniers s’ils n’avaient pas survécu.

Les quadrupèdes ont pu retrouver leurs propriétaires, dont le cœur a été quelque peu pansé après ces retrouvailles. Ils ont chaleureusement remercié les garçons pour leur geste héroïque : « Nous ne savons pas à quel point les remercier, car nous savons que notre famille ne serait pas là sans eux », affirmait un porte-parole de la famille. Lequel a ajouté que les chiens se portaient bien. L’heure est désormais à la reconstruction, autant matérielle que psychologique pour les sinistrés.