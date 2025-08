"Tu mérites une médaille", ce chien alerte ses voisins en pleine nuit et sauve 14 vies d’un incendie

Dans le Loir-et-Cher, les habitants de 2 immeubles voisins ont été sauvés d’un incendie par un chien. Ce Jack Russell avait effectivement senti le danger avant tout le monde, devançant même les alarmes, et ses aboiements ont été décisifs. Si aucune victime n’est à déplorer, c’est en grande partie grâce à lui.

La commune solognote de Lamotte-Beuvron (41) compte une nouvelle coqueluche qui répond au nom de Pirate. Il s’agit d’un Jack Russell Terrier dont la vigilance et les aboiements ont permis à plusieurs familles d’échapper à l’incendie ayant dévasté 2 immeubles mitoyens, rapportait France 3 Centre-Val de Loire .

Le feu s’était déclaré le mardi 5 août à 2h30 du matin. Les habitants des résidences en question, situées rue de Pomballon dans l’est de la ville, dormaient paisiblement et ne se doutaient pas du péril qui les guettait. Seul le chien d’un voisin s’en était rendu compte.



Ville de Lamotte-Beuvron / Facebook

Pirate “s’est alors mis à hurler à la mort réveillant son propriétaire qui a tout de suite prévenu un locataire, qui a pu alerter ses voisins”, peut-on lire sur la page Facebook “Ville de Lamotte-Beuvron”.

Grâce à l’alerte donnée par le brave quadrupède, ce sont 14 personnes, habitant les 8 appartements touchés par l’incendie, qui ont réussi à en sortir à temps. Elles sont toutes saines et sauves.



Ville de Lamotte-Beuvron / Facebook

Les rescapés ont été “pris en charge à la salle [Etienne] Schricke par les élus, Elisabeth Corret et Noël Sené, et les agents d'astreinte, Johnny et Francis”, indiquait la mairie.

Outre les pompiers, qui se sont employés à maîtriser le feu, l’incident a également déclenché l’intervention des gendarmes et de techniciens d’Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.

“Tu mérites une médaille”

A l’issue d’une réunion d’urgence entre la mairie et le bailleur, Terres de Loire Habitat, ce dernier devrait proposer une solution de relogement aux sinistrés.

La Ville de Lamotte-Beuvron a également tenu à remercier les organisations, entreprises et associations ayant apporté leur précieux soutien lors de cette crise, notamment la Fédération Française d’Equitation pour avoir accueilli les 14 personnes au Parc équestre fédéral, ainsi que Les Restos du Coeur et le Secours Populaire.

A lire aussi : Leur chienne disparaît en 2020, elle revient cinq ans plus tard après avoir vécu dans une autre famille

Quant à Pirate, il peut être fier de ce qu’il a accompli. Les internautes n’ont d’ailleurs pas tari d’éloges sur ce héros à fourrure. “Tu mérites une médaille pour avoir certainement sauvé des vies, tu es un chien exemplaire”, a ainsi commenté l’un d’eux.