2 lycéennes dont "les parents devraient être fiers" agissent en héroïnes en repérant un chien sénior grelottant au fond d'un ravin

Sans nouvelles d’Elvis depuis des heures, la propriétaire de ce vieux chien était extrêmement inquiète et commençait à perdre espoir. L’animal allait toutefois être secouru grâce à un jeune duo d’amies attentives et bienveillantes.

Un chien sénior pris au piège après une fugue nocturne a été retrouvé et sauvé par 2 lycéennes en promenade, rapportait WFSB.



WFSB

Elvis, croisé Coonhound de 15 ans, s’était échappé le 22 février 2024, aux alentours de minuit, de la maison de sa maîtresse Nicole Kiernan-Holly à Naugatuck dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis).



WFSB

Le portail de la cour arrière était déverrouillé et le quadrupède en avait profité pour s’aventurer dehors. Il n’était pas revenu de son escapade, ce qui avait plongé sa propriétaire dans l’angoisse la plus totale.

Cette dernière s’est empressée de sortir à sa recherche, vêtue simplement de son pyjama et ayant à peine eu le temps de mettre ses chaussures. Le quadrupède restait introuvable.

Nicole Kiernan-Holly en a informé la police, le refuge et la clinique vétérinaire locaux. Des avis de recherche ont été diffusés via les réseaux sociaux, notamment la page Facebook « CT Dog Gone Recovery Volunteer Network » dédiée aux animaux perdus de la région.

La famille restait sans nouvelles d’Elvis jusqu’au lendemain matin. A ce moment-là, 2 jeunes amies appelées Tianna Wheaton et Abigail Miese se baladaient quand la première a remarqué quelque chose au fond d’un ravin enneigé près de la route.

« J’ai regardé autour de moi et me suis arrêtée, raconte Tianna à WFSB. Abby, il y a un chien », a-t-elle alors dit à sa camarade de lycée.

« Ses pattes étaient coincées sous une branche, ajoute Abigail. Il était roulé en boule, grelottant. »



WFSB

Elvis est rentré chez lui sain et sauf

Les 2 jeunes filles ont secouru le canidé, puis l’ont emmené au VCA Naugatuck Animal Hospital. Melanie, la responsable de cette clinique vétérinaire, a tout de suite reconnu le chien dont elle avait vu l’avis de recherche.

Elvis a été examiné et soigné, puis Melanie a appelé Nicole Kiernan-Holly pour lui annoncer la nouvelle.

« J’étais si heureuse », raconte la propriétaire du toutou sénior, qui a exprimé sa gratitude envers Tianna et Abigail. « Leurs parents devraient être fiers d’elles, dit-elle à leur sujet. Ce sont les filles les plus douces, les plus gentilles et les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées. »

WFSB