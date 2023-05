Les 20 et 21 mai, participez à La Balade des Chiens Agria : une marche 100% digitale, gratuite et solidaire contre l’abandon

En France, plus d’un foyer sur 2 possède un animal de compagnie. Pourtant, notre pays détient le triste record européen des abandons… L’année 2022 est à marquer d’une pierre noire pour les chiens, les chats et les NACS délaissés par leurs propriétaires.

Une fois de plus, Agria Assurance pour Animaux se donne la mission de venir en aide aux chiens abandonnés. Une nouvelle marche solidaire et gratuite sera organisée sur les réseaux sociaux les 20 et 21 mai prochains. Pour chaque chien inscrit, Agria reversera un don de 5 € à la SPA de Périgueux.

Les chiens adoptés marcheront pour ceux qui ne le sont pas

Si certains animaux ont la chance de côtoyer un foyer aimant et responsable, des milliers d’autres sont confrontés à un bien triste sort. L’été dernier, 60 000 animaux ont été abandonnés, et 40 000 autres l’ont été tout le reste de l’année. Les départs en vacances, l’inflation et les achats impulsifs de chiens « à la mode » n’auront pas épargné le meilleur ami de l’Homme…

De plus, les sanctions encourues - pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende - ne semblent pas dissuader celles et ceux qui abandonnent leurs animaux.

Comment participer à La Balade des Chiens Agria ?

La Balade des Chiens Agria est organisée simultanément dans 7 des 8 pays couverts par Agria, dont la Finlande, la Norvège, l’Allemagne et la France. Pour participer à cet évènement solidaire 100% gratuit, inscrivez-vous puis rendez-vous sur les réseaux sociaux les 20 et 21 mai prochains. Publiez une photo ou une courte vidéo de votre chien en balade sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag #baladedeschiensagria.

Agria s’engage à reverser un don de 5 € à la SPA de Périgueux pour chaque chien inscrit. Le spécialiste de l’assurance animale poursuivra sur sa lancée en novembre prochain, avec La Balade des Chats Agria.

Agria, leader européen de l’assurance pour animaux

Agria a vu le jour en Suède. Le pionnier de l’assurance animale contribue à la recherche scientifique sur la santé animale et à l’amélioration de la vie des animaux via son Fonds de Recherche, et propose des assurances sur mesure pour protéger et soigner les animaux dans les meilleures conditions.

Agria Assurance pour Animaux s’engage à assurer tous les chiens et tous les chats sans restriction d’âge ni de race, avec les mêmes garanties tout au long de la vie.