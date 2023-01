Chaque jour, un couple emmène les chiens du village en balade à bord de son bus (vidéo)

Mo et Lee Thompson sont des amoureux des animaux. Ces habitants de la ville de Skagway, en Alaska, ont trouvé une manière d’égayer leur quotidien et celui des chiens : à bord de leur bus, ils font monter chaque jour des dizaines de toutous vers des excursions toutes plus merveilleuses les unes que les autres !

Le compte Mo Mountain Mutts a plus d’un million d’abonnés sur TikTok, et quand on regarde ses vidéos, on comprend très vite pourquoi. Il est géré par Mo et Lee Thompson, un couple qui vit en Alaska (États-Unis) et qui dévoue son quotidien au bonheur des petites boules de poils depuis 6 ans.

Alerte job de rêve !

Tous les jours de la semaine, ces bons samaritains passent devant les maisons des chiens de la ville de Skagway pour les faire monter à bord de leur bus. Ils les attachent ensuite à leur siège à l’aide de leur harnais, puis les emmènent vers des lieux de balades sublimes et enneigés. Ils vivent tous ensemble des moments absolument fabuleux !

« Nous adorons notre travail. Nous nous amusons tellement avec tous ces chiens » a confié Mo Thompson à The Dodo, et nous n’avons pas de mal à la croire. C’est donc à cela que ressemble le paradis ?

Sur TikTok, de nombreuses vidéos illustrent leur quotidien. L’une d’entre elles a même été regardée plus de 50 millions de fois ! On y voit les passagers à 4 pattes monter dans leur bus fétiche, et s’asseoir sagement sur leur siège attitré.

Les internautes ont été indéniablement séduits par ce concept extraordinaire. « C’est la meilleure chose que j’ai vue de ma vie ! » ; « C’est officiel, je veux faire ce métier » ; « Vous exercez le plus beau job du monde ! » a-t-on pu lire parmi les commentaires.

