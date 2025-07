2 semaines après avoir été agressé en faisant son travail, le chien des douanes reprend du service plus enthousiaste que jamais

Héros au flair redoutable, Freddie est de retour sur le terrain. Une quinzaine de jours après avoir été violemment agressé par un voyageur à l’aéroport de Washington-Dulles, ce Beagle des douanes américaines a repris son poste avec l’entrain et l’énergie qui le caractérisent. Complètement rétabli, le chien sauvé d’un refuge et passionné par son travail continue de traquer les produits interdits pour des friandises en récompense.

Freddie se porte à merveille et a retrouvé son poste, 2 semaines après l’agression de ce chien des douanes américaines par un voyageur dont il contrôlait les effets, rapportait CBS News le mercredi 9 juillet.

Le 24 juin dernier, ce Beagle de 5 ans, employé par le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (U.S. Customs and Border Protection), avait reçu un violent coup de pied de la part d’un passager égyptien à l’aéroport international de Washington-Dulles.



cbpfieldops / Instagram

Le chien avait flairé 45 kilogrammes de produits alimentaires interdits dans les bagages de Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie, 70 ans. Il avait aussitôt été emmené aux urgences vétérinaires, souffrant de contusions aux côtes.

« Freddie reprendra ses fonctions habituelles »

L’agresseur avait été condamné à payer la facture liée aux soins de l’animal, qui était de l’ordre de 840 dollars (720 euros), et expulsé vers l’Egypte le surlendemain.

Freddie, lui, s’était rapidement remis de cet épisode traumatisant. 3 jours plus tard, le service américain des douanes et de la protection des frontières indiquait que les vétérinaires prévoyaient son rétablissement total. Il s’était remis à jouer et à courir normalement.

2 semaines après, les U.S. Customs and Border Protection ont annoncé le retour du brave canidé au travail. « Freddie reprendra ses fonctions habituelles demain et il se rétablit très bien », pouvait-on, en effet, lire sur Instagram le mercredi 8 juillet. Le post précisait qu’il avait déjà repris du service depuis quelques jours, mais de manière partielle. Il travaille désormais à nouveau à 100%.

Plus un jeu qu’un travail

D’après sa maîtresse Melissa Snyder, Freddie provient d’un refuge et occupe ce poste depuis près de 2 ans. Elle a expliqué que pour lui, il s’agit davantage d’un jeu que d’un travail. « Il pense que nous jouons à cache-cache, et il adore cela, a-t-elle dit à ce sujet à CBS News. Pour lui, c'est le meilleur jeu du monde, car il est payé en friandises. »

En 22 mois de service au sein des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis, Freddie a flairé plus de 200 kilogrammes de produits alimentaires d’origine végétale et 1700 kilogrammes d’origine animale, dont une soixantaine provenant de différentes espèces de rongeurs et de reptiles.