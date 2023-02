2 membres d'une association animale rencontrent une chienne disparue par le plus grand des hasards (vidéo)

Scout s’est enfuie de sa maison le 28 décembre dernier. Ses proches ont été très attristés par son départ, et ont tout tenté pour la retrouver. Ce sont finalement 2 personnes qu’elle ne connaissait pas qui mettront un terme à sa mésaventure, et qui lui permettront de revoir sa famille adorée.

Rian Feldman et Scooter Belasco ont un grand cœur. Ils sont à la tête d’un sanctuaire pour animaux dans le New Jersey (États-Unis), l'Uncle Neil’s Home, et consacrent leur quotidien au bien-être des boules de poils. Le 31 décembre dernier, ils roulaient en voiture le long d’une route brumeuse, et ont croisé de nombreuses affiches dans la rue.

Elles montraient Scout, une chienne disparue de chez elle 3 jours plus tôt. Ses maîtres étaient totalement désespérés, et le duo se demandait où elle pouvait se trouver. C’est à ce moment-là que l’impensable s’est produit : en passant près d’un bois, ils ont surpris la chienne en question. Il fallait agir très vite.

« Elle est sortie des bois en courant, devant notre voiture. Scooter a freiné d’un coup. Nous devions être réactifs – nous savions que nous ne partirions pas sans elle ce jour-là » confiait Rian à The Dodo. D’abord fuyante, Scout s’est laissée approcher par ses anges gardiens. Elle avait été très impactée par son séjour dans la rue et n’avait plus assez de force pour s’échapper.

A lire aussi : Attendant qu'on lui offre sa chance depuis un an et demi, un chien sénior se lie d'amitié avec une bénévole endeuillée

« Un poids en moins »

C’est donc avec succès que la capture de Scout s’est réalisée. « Un poids en moins » selon Rian. Le duo allait enfin pouvoir réunir la chienne avec sa famille adorée. « Elle souriait et regardait par la fenêtre pendant le trajet, et nous l’encouragions en lui disant qu’elle était sur le chemin de la maison. »

Les panneaux de disparition qui envahissaient les rues allaient enfin pouvoir être enlevés ! Scout a rejoint ses proches, qui ont longuement remercié Rian et Scooter pour ce qu’ils avaient fait. Il n’y a pas de doute : Scout et sa famille ont commencé l’année 2023 de la plus belle des manières !