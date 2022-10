Disparu dans les bois lors d'une promenade, un chien déclenche d'incessantes recherches pendant 40 jours

Pendant plus d’un mois, Brady avait laissé un énorme vide dans la vie de ses propriétaires. Ce chien disparu alors qu’il avait été confié à leurs parents, restait introuvable alors que sa famille remuait ciel et terre pour le localiser. La délivrance a fini par arriver…

Un chien a été retrouvé et ramené à ses maîtres après une disparition ayant duré 40 jours, rapportait Global News.

Début septembre, Amanda Hallett et son mari Dave devaient se rendre à un mariage. Ils avaient confié leur chien Brady, un Bouvier Bernois, aux parents de Dave, qui habitent près de Kingston dans le sud-ouest de l’Ontario (Canada).



Dave Hallett / Facebook

Ces derniers s’apprêtaient à l’emmener en promenade quand le canidé, visiblement effrayé par quelque chose, s’est enfui à toute vitesse pour s’engouffrer dans les bois. Prévenus, ses propriétaires ont quitté précipitamment le mariage pour se mettre à sa recherche.

Très vite, le couple a commencé à poster des appels à témoin sur les réseaux sociaux. Il n’a toutefois reçu aucune piste concrète, et la quête restait au point mort.

Les Hallett ont demandé l’aide de Kimberly Vastino, bénévole ayant beaucoup d’expérience en matière d’animaux de compagnie perdus. Elle leur a notamment suggéré de créer une page Facebook consacrée à leurs recherches. Ils l’ont intitulée « Bring Brady Home ».

En quelques jours, témoignage, photos et vidéos ont afflué. D’après tous ces éléments, le chien se déplaçait constamment et avait parcouru un total de 100 kilomètres.

La délivrance, 40 jours après

Brady a finalement été localisé du côté de Tyendinaga, à environ une heure de route. Sa famille s’y est aussitôt rendue et y a installé une première cage-piège, mais elle était trop petite. La 2e, plus grande, a été décisive. A la mi-octobre, 40 jours après la fugue du Bouvier Bernois, ce dernier a enfin été retrouvé et mis en sécurité.

Dave Hallett / Facebook

Les Hallett n’ont pu retenir leurs larmes, tant ils étaient submergés de joie et d’émotion. Brady est revenu à la maison sain et sauf. Il se remet doucement de sa folle escapade aux côtés des siens.