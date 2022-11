Un chien perdu se voit offrir un tour à bord d'un véhicule de police avant de retrouver sa famille

Après avoir découvert une chienne qui errait seule dans la rue et comprenant que sa famille l’avait perdue, des officiers de police se sont chargés de son transport jusqu’au refuge en attendant que ses éventuels propriétaires se manifestent. L’animal a visiblement apprécié sa promenade à bord du véhicule de patrouille.

Une chienne qui s’était égarée a été retrouvée par la police, qui l’a ensuite emmenée au refuge à bord d’un véhicule de patrouille avant l’arrivée de ses maîtres, rapportait CTV News le jeudi 24 novembre.

Les faits se sont déroulés jeudi matin à Windsor en Ontario (Canada). Le service de police local a posté sur les réseaux sociaux la photo de la chienne sortant la tête de la fenêtre d’une voiture des forces de l’ordre. Le WPS (Windsor Police Service) demandait ainsi si quelqu’un reconnaissait le quadrupède, précisant qu’il s’agissait d’une femelle et qu’elle avait vraisemblablement eu des chiots récemment.

Windsor Police / Twitter

Les officiers de police avaient trouvé l’American Bully (croisé American Staffordshire Terrier ou Pitbull / Bouledogue Américain ou Bulldog Anglais) en état de divagation sur l’avenue Belleview, non loin de la rivière Détroit et de la frontière avec les Etats-Unis. Ils n’ont eu aucun mal à la prendre en charge et la faire monter à bord de leur véhicule de patrouille, tant elle se montrait amicale.

La chienne semblait ravie d’avoir eu droit à cette petite promenade en voiture, comme l’a indiqué la police de Windsor : « Elle était heureuse de faire un tour dans notre véhicule de patrouille ».

Sa destination ? Le refuge pour animaux local, celui de la Windsor-Essex County Humane Society, en attendant que l’on retrouve sa famille.

De retour à la maison !

Plus tard, en début d’après-midi, la WPS a fait une nouvelle annonce sur les réseaux sociaux ; la chienne est rentrée chez elle. Sa propriétaire, qui serait une certaine Kelly S. Agostinis d’après les commentaires, était venue la chercher.

« Oui, elle a été récupérée il y a 2 heures. On m’a dit qu’elle n’avait pas été sage et que la police l’avait emmenée », a-t-elle ainsi commenté en plaisantant. Sa maîtresse qui a d’ailleurs confirmé qu’elle avait récemment eu une portée de chiots. Tous avaient été sevrés et avaient rejoint leurs nouvelles familles.