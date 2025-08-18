2 Golden Retrievers paniquent en voyant leur maître "en danger" sur une chaise flottante et sautent à l'eau pour le sauver (vidéo)

Quand 2 Golden Retrievers décident d’unir leurs forces aux abords d’un lac, c’est rarement pour rester sagement sur la berge. Entre complicité, instinct protecteur et plongeon inattendu, ces chiens n’ont pas manqué l’occasion de faire parler d’eux. Leur dernière escapade aquatique, capturée en vidéo, a surpris leur maître et fait fondre les internautes.

Sur le compte Instagram “@whalerandflapjack” qui leur est consacré, les aventures de Whaler et Flapjack sont suivies par plus de 7 000 followers.

Ces Golden Retrievers sont devenus d’inséparables amis, quasiment des frères, malgré leur différence d’âge. Si Whaler est un adulte de 2 ans, Flapjack, lui, est bien plus jeune, puisqu’il n’a que 4 mois.



whalerandflapjack / Instagram

Comme la plupart des chiens de leur race, ils sont extrêmement attachés à leur maître et seraient prêts à tout pour le protéger. Ils sont aussi des nageurs particulièrement doués.

Ce sont 2 caractéristiques qu’ils n’ont pas manqué de mettre en avant dans une vidéo aussi attendrissante que drôle, partagée le 31 juillet 2025 sur Instagram et relayée par Parade Pets .

Ce jour-là, leur propriétaire profitait d’un moment de détente sur un lac. Il était tranquillement allongé sur une chaise gonflable, se laissant bercer par les flots et bronzant.



whalerandflapjack / Instagram

Il ne faisait que se prélasser, mais pour Whaler et Flapjack qui observaient la scène de loin, la situation était tout autre ; ils étaient sans doute persuadés qu’il était en danger.

Mission : sauver Papa !

Ils se sont empressés de lui porter secours. Le premier à s’être jeté à l’eau était évidemment l’aîné. Whaler a foncé comme une torpille en direction de son humain, suivi de Flapjack qui, malgré son jeune âge, se montrait déjà très à l’aise dans l’eau et tout aussi déterminé que son grand frère à sauver la vie de son “papa”.



whalerandflapjack / Instagram

Pour celui-ci, la surprise a été de taille. Il a vu les 2 boules de poils lui sauter dessus jusqu’à le faire tomber de sa chaise flottante. Sa séance de bronzage interrompue, il n’a eu d’autre choix que de ramener ses amis à 4 pattes sur la berge.

A lire aussi : Née dans la rue puis martyrisée en refuge, cette chienne cherche désormais une famille qui saura l’aimer et la choyer pour le reste de sa vie



whalerandflapjack / Instagram

La vidéo en question n’est visible que sur Instagram. Cliquez sur ce lien pour la voir.