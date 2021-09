La mission de ce Golden Retriever courageux est de veiller à la sécurité des nageurs

© @sono_ilcanebaloo / Mercury Press

Alors que les baigneurs s’en donnent à cœur joie, Baloo veille au grain. Ce chien spécialement formé au sauvetage reste prêt à intervenir en cas d’urgence. Ses talents innés de nageur et la formation qu’il a suivie en font un véritable ange-gardien pour les vacanciers.

Baloo porte fièrement son harnais aux couleurs flamboyantes, visible à des centaines de mètres à la ronde. Ce Golden Retriever de 4 ans passe ses journées estivales sur la plage non pas pour se prélasser au soleil, mais pour veiller à la sécurité des baigneurs, comme le raconte L’Informateur.

@sono_ilcanebaloo/Mercury Press

Originaire de Rome, son maître Simone Filesi est aussi celui qui a assuré sa formation durant une année. L’homme de 33 ans lui a enseigné les ficelles du métier de chien de sauvetage en y mettant toute sa passion et l’amour qu’il porte pour son ami à 4 pattes. Il n’a pas eu à se démener pour lui apprendre la nage, les Golden Retrievers étant naturellement doués dans ce domaine. Et pour le former aux manœuvres de secours, il a eu recours au renforcement positif, misant sur les récompenses sous forme de friandises et de jouets.

@sono_ilcanebaloo/Mercury Press

Le duo est membre de l’Associazione Cani Salvataggio, l’association italienne de chiens sauveteurs, comme en atteste le badge ornant son harnais. Ce dernier sert ainsi à signaler la fonction de Baloo, mais aussi et surtout à sauver les personnes risquant de se noyer ; il est muni de poignées auxquelles elles peuvent s’accrocher, pendant que le chien les ramène sur la terre ferme en nageant.

@sono_ilcanebaloo/Mercury Press

Un sauveteur efficace et un formidable vecteur de sensibilisation

Efficace en intervention, le Golden Retriever l’est tout autant lorsqu’il s’agit de prévenir les incidents et sensibiliser le public, notamment les plus jeunes. Avec Baloo à ses côtés, le message porté par Simone Filesi en enfants et adolescents passe mieux. Ils y sont plus réceptifs. « Si je préviens un jeune que la mer est agitée et que Baloo est avec moi, cela change totalement la réception de cet avertissement sur le danger que peut représenter la mer », explique-t-il à ce propos.

@sono_ilcanebaloo/Mercury Press

Le maître de Baloo le décrit comme « enjoué et obéissant », « très sociable et patient avec les enfants ». Il l’est notamment avec sa fille « qui le taquine beaucoup », s’amuse Simone Filesi. Entre lui et son chien, la confiance est totale et réciproque.

@sono_ilcanebaloo/Mercury Press