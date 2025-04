Un couple autorisé à ne détenir que 3 chiens vivait avec 18 canidés dans une petite caravane

18 chiens ont vécu un calvaire pendant plus d’une année aux côtés de leurs propriétaires irresponsables. Les animaux vivaient confinés dans une caravane insalubre et n’avaient aucune possibilité de s’évader, jusqu'à ce que la police s’en mêle. Attirée par l’odeur nauséabonde qui émanait du véhicule, elle a fini par découvrir les animaux.

Stephen Sturman et sa compagne Rachel, originaire d’Angleterre, ont été déclarés coupables à l’issue d’un procès pour avoir commis des actes de cruauté envers des animaux. Ils vivaient avec 18 chiens retenus dans des conditions inhumaines. Ceux-ci leur ont été retirés et ont pu se reconstruire au sein de familles aimantes.

Stephen et Rachel logeaient dans une petite caravane installée au sein d'une ferme, rapportait Devon Live. Un jour, l’homme, qui était l’officiel propriétaire du véhicule, a été porté disparu après avoir abandonné la voiture sur place. La police est donc venue enquêter sur les lieux et a tout de suite été perturbée par l’odeur nauséabonde autour du camping-car.

RSPCA

Une découverte qui dépasse l’entendement

Les agents se sont annoncés et Rachel a fini par sortir, mais ne souhaitait pas les laisser entrer. Les policiers ont néanmoins forcé le passage, pensant que quelqu’un était décédé sur les lieux à cause des émanations. Ils ont alors découvert avec stupeur près d’une vingtaine de chiens entassés dans l’habitacle.

Les pauvres, de type Collie, étaient sales, émaciés et terrorisés pour la plupart. Ils vivaient dans la crasse absolue : « Les conditions dans cette caravane étaient épouvantables et l'état des chiens était horrible. Je n'ai jamais vu un environnement dans un état aussi déplorable. La caravane était totalement inhabitable », partageait le juge chargé de l’affaire.

3 d’entre eux avaient perdu la vie après s’être bagarrés pour leur territoire dans cet environnement hostile. L’enquête a révélé que les animaux vivaient depuis plus d’un an sur place avec leurs bourreaux. Lesquels n’étaient autorisés à détenir que 3 chiens au départ, mais les avaient laissés se reproduire entre eux. Ils n’avaient évidemment pas les ressources nécessaires pour prendre soin d’autant de quadrupèdes et ont décidé de fermer les yeux.

Accusé de cruauté animale, le couple a dû répondre de ses actes face à la justice. Stephen a reçu l’interdiction à vie de détenir des animaux et une peine de prison avec sursis, tout comme Rachel. Ils ont aussi été contraints de rembourser les frais engendrés pour la prise en charge des chiens par la RSPCA. Laquelle est parvenue à remettre les animaux sur pattes, puis à les reloger dans des foyers aimants.