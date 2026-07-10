2 chiens retirés à leur maître après la diffusion d'une vidéo choquante le montrant en train de frapper et projeter l'un d'eux
Dans le sud de la Californie, 2 chiens ont été retirés à leur propriétaire et placés en sécurité, tandis qu'une enquête pour maltraitance animale est en cours. Cette décision est intervenue après la diffusion d'une vidéo montrant le maître frapper violemment l'un de ses Pitbulls dans sa propriété.
Onthetira Ahmed Bellozo est un créateur de contenu d'actualité locale, très suivi par sa communauté notamment sur Facebook. Le jeudi 9 juillet 2026, il a partagé une vidéo particulièrement choquante et que nous avons choisi de ne pas intégrer. Elle lui avait été transmise par l'auteur de ces images, témoin de la scène.
On y voit un habitant de Cabazon, en Californie (Etats-Unis), porter son chien à l'épaule tout en lui assénant une série de coups de poing à la tête, avant de le jeter au sol. Le quadrupède y apparaît complètement terrifié, le corps aplati et la queue entre les pattes, tandis que son maître le poursuit à travers la cour et le garage en lui hurlant dessus et en l'insultant. Le tout en présence d'un autre Pitbull.
Onthetira Ahmed Bellozo / Facebook
La diffusion de cette vidéo a amené le service animalier du comté de Riverside (Riverside County Animal Services) à ouvrir une enquête.
Le propriétaire a été identifié comme étant un certain Craig D’Allessandro. Il a été contacté par le média local KESQ, auprès duquel l'intéressé a d'ailleurs reconnu les faits. Il a affirmé avoir puni son chien car celui-ci venait de s'échapper de la maison pour s'en prendre à l'animal d'un voisin, qui n'aurait pas survécu à l'attaque. Il a ajouté avoir remis une compensation financière audit voisin pour cette perte.
Les autorités saisissent le chien battu et son congénère
S'il a admis avoir eu un comportement « irrationnel », Craig D’Allessandro a refusé de s'en excuser. « C’était la première et la seule fois que je levais la main sur mes chiens, a-t-il également déclaré. Ce chien n’a pas été blessé physiquement. C’est ma main qui l’a été. Mais c’est la fierté du chien qui a été touchée. »
La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Le jour-même, sur sa page Facebook, le service animalier du comté de Riverside a annoncé avoir procédé à la saisie des 2 chiens. Ils ont été placés en fourrière pour une période obligatoire de 14 jours, le temps de mener les investigations. Ils ne pourront donc être proposés à l'adoption qu'à l'issue de ce délai, d'après cette publication relayée par KTLA.
L'info Woopets : un chien peut-il être traumatisé en voyant un congénère subir des violences ?
Oui, probablement. Les chercheurs n'ont pas étudié précisément les chiens témoins de maltraitance envers un congénère, mais des travaux montrent qu'ils sont sensibles aux émotions négatives des autres chiens comme des humains.
Cris, gestes violents, peur et détresse constituent un environnement fortement stressant. Un chien qui assiste à une telle scène peut développer de la méfiance envers l'auteur des violences, devenir plus anxieux ou rester en état d'hypervigilance, même s'il n'a pas lui-même reçu de coups.
Ces éléments sont notamment étayés par une étude publiée en avril 2017 dans la revue scientifique Animal Cognition (Springer), consacrée à la « contagion émotionnelle » chez le chien.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : Auj.
Par contre si ce chien maltraité à tué un congénère il manque un travail d'investigation. J'ose à peine imaginer ma réaction si un chien tue le mien et que son propriétaire me propose de l'argent ( non en compensation car ce n'est pas ce qui efface l'acte, mais plutôt une tentative d'achat de silence).
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