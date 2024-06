Ce promeneur de chiens maîtrise parfaitement sa meute sans laisse (vidéo)

La passion est un élément-clé dans les métiers de dog-sitter et de dog-walker. Le professionnel dont il est question ici n’en manque assurément pas.

Alexis Mazzoni, alias « @lexmazz » sur TikTok, a eu la chance d’assister à une scène sortant de l’ordinaire, ainsi que la bonne idée de la filmer et de partager la vidéo sur le réseau social, où elle totalise près de 12 millions de vues. Une publication que relaie Newsweek, par ailleurs.

Ce jour-là, Alexis Mazzoni était au volant de sa voiture stationnée en face de l’entrée d’un parc dédié aux chiens. Elle a alors remarqué un homme sortant de l’espace de jeu canin avec toute une meute de toutous de tailles et de races diverses, remuant joyeusement la queue après s’être amusés et défoulés sous sa supervision.

Aucun des chiens n’était tenu en laisse. Tous suivaient la personne de manière totalement ordonnée et disciplinée. Le groupe n’est pas allé bien loin, puisque le véhicule de cet homme, qui est en fait un dog-walker (promeneur de chiens) professionnel, était stationné juste à côté du portail.



Il portait l’un des quadrupèdes, tandis que les autres, qui étaient une bonne dizaine, attendaient sagement qu’il leur ouvre la portière du véhicule. Mis à part un Caniche abricot qui a fait le tour de ce dernier, tous sont patiemment montés à bord à tour de rôle. Certains ont eu droit à un petit coup de main de la part de leur promeneur, puis le Caniche a fini par obtempérer lui aussi.

« Tous les toutous l’adorent »

Il ne restait plus que le Welsh Corgi Pembroke qui, lui, semblait remplir le rôle de l’assistant en s’assurant qu’il n’y avait plus personne derrière avant d’embarquer via la portière du coffre.

Cette séquence a fait réagir de nombreux internautes sur TikTok. La plupart des utilisateurs ont fait part de leur admiration face au talent et à la maîtrise du promeneur de chiens, soulignant le fait qu’il aime clairement son métier. L’une de ces personnes a d’ailleurs indiqué en commentaire qu’elle avait l’habitude de faire appel à ses services. Elle le qualifie d’« ange absolu » et assure que « tous les toutous l’adorent ».