2 chiens de refuge dont l’un retrouvé enchaîné avec un cadenas trouvent enfin l’amour au sein d'une même famille au grand cœur

Après une lourde perte, un couple fait le choix d’un acte des plus généreux. En se rendant dans un refuge animalier à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux, ils ont offert une seconde chance à 2 chiens au passé difficile. Une décision émouvante, guidée par l’amour et le souvenir d’une compagne à 4 pattes disparue.

Basée à Hartsville en Caroline du Sud (Etats-Unis), l’association Darlington County Humane Society a annoncé une merveilleuse nouvelle le 29 juin 2025 sur son compte Facebook, celle d’une double adoption canine réalisée par une famille au grand cœur.

« Ils ont ouvert leur foyer à Dina et Cupcake, 2 chiens arrivés chez nous dans un état déchirant et qui nous quittent aujourd'hui heureux, en bonne santé et tellement aimés », peut-on effectivement lire dans le post en question que relaie The State.

« Ils », ce sont Sara et Jon Keane. Le couple est venu spécialement de Pennsylvanie pour adopter le duo canin. Ce n’était pas leur première visite au refuge, puisqu’ils y avaient déjà adopté une chienne appelée River par le passé.

River avait attendu sa chance pendant 7 ans avant de rencontrer les Keane. Malheureusement, la chienne est décédée récemment d’un cancer.

« Ils savaient que leurs cœurs avaient encore beaucoup d'amour à donner », dit d’eux la Darlington County Humane Society.

« Transformer un chagrin en guérison »

Dina était arrivée au refuge en mai 2024. Elle avait été découverte errante, infestée de vers et extrêmement maigre. Malgré tout, elle se montrait très amicale. Vermifugée et soignée, elle est aujourd’hui en pleine forme.



Tout comme Cupcake, qui avait été recueilli en février 2025 après avoir été « abandonné dans un jardin, enchaîné et avec un cadenas au collier, sans nourriture, sans eau, sans abri pendant des semaines ».



Les 2 rescapés ont donc été adoptés ensemble et ont ainsi droit à un nouveau départ dans la vie grâce à des gens bienveillants. « Cette histoire illustre parfaitement l'essence même du sauvetage : une seconde chance, des cœurs généreux et des personnes qui se surpassent pour transformer un chagrin en guérison », conclut l’association.