2 ans après avoir été secourue au pied d'une falaise, une chienne surprend ses sauveurs en leur rendant visite avec ses petits

2 ans et demi après une mission de sauvetage hors du commun, une émouvante scène s’est jouée au local de l’équipe secours en montagne l’ayant effectuée. Les héros du jour ne s’attendaient pas à recevoir une visite aussi attendrissante qu’inattendue, celle d’une chienne qu’ils avaient arrachée à une chute dramatique.

De joyeuses retrouvailles ont eu lieu entre une équipe de secours en montagne et la chienne dont elle avait sauvé la vie 2 ans et demi plus tôt, rapportait la BBC .

En avril 2023, Figgy, croisée Springer Anglais / Cocker Anglais, accompagnait sa maîtresse Kayley Williams en promenade aux abords de la grotte de Thor, au cœur du parc national de Peak District dans le comté de Staffordshire (Angleterre). La chienne avait alors glissé le long de la paroi de la falaise, se retrouvant prise au piège 120 mètres plus bas.



Derby Mountain Rescue

“Il n’a fallu que 10 minutes au drone pour trouver Figgy”

Kayley Williams, qui habite Ashby-de-la-Zouch dans le Leicestershire, avait aussitôt appelé les secours. Les équipes de sauvetage en montagne avaient multiplié les descentes en rappel dans le secteur, sans parvenir à localiser la chienne. Elle avait toutefois fini par être repérée et secourue grâce à un drone.

Brendan O'Neill, responsable de l’équipe de drone, explique à la BBC que “cela a été un tournant, car les drones précédents n'étaient pas vraiment à la hauteur des défis environnementaux. Mais 4 mois plus tôt, nous avions reçu un nouveau drone résistant aux intempéries, équipé de caméras thermiques. Après toutes les recherches manuelles, il n’a fallu que 10 minutes au drone pour trouver Figgy. Et cela a immédiatement changé la perception de ses capacités.”



Derby Mountain Rescue

“Tout le monde était si heureux de les voir”

Le dimanche 5 octobre 2023, Kayley Williams s’est rendue dans les locaux de la Derby Mountain Rescue lors d’un évènement au cours duquel elle a réitéré ses remerciements à l’équipe. Elle leur a fait voir une vidéo montrant Figgy et ses 3 chiots, appelés Moo, Pig et Scoopy.



Derby Mountain Rescue

La séquence a été appréciée par les sauveteurs, mais ils ont eu droit à une belle surprise dans la foulée ; la chienne et ses petits sont entrés, en chair et en os, et les ont couverts de bisous.

Derby Mountain Rescue

“Tout le monde était si heureux de les voir”, raconte Brendan O'Neill. Kayley Williams, pour sa part, voulait “juste les remercier encore une fois et leur montrer qu'ils ont sauvé non seulement Figgy, mais aussi ses chiots, au final. Ils font un travail formidable en tant que bénévoles, et tout ce que je peux faire pour parler d'eux en vaut la peine.”