Le sauvetage d'un chien perdu dans les montagnes depuis une semaine et repéré grâce à un drone équipé d'une caméra thermique

Zeus a été retrouvé sain et sauf et a pu rentrer chez lui, une semaine après la disparition de ce Cane Corso de 7 ans sur le site du col de la Schlucht dans les Vosges. Un récit que rapportent Lorraine Actu et la page Facebook du PGHM des Vosges (peloton de gendarmerie de haute montagne).

La mésaventure de ce chien avait commencé le samedi 28 septembre. Ce jour-là, Zeus accompagnait ses maîtres sur le sentier de Grande Randonnée GR5 quand, près du col, il s’était lancé à la poursuite d’un chamois. Le canidé était pourtant tenu en laisse, mais il avait réussi à se libérer.

Il avait couru après le capriné en s’engageant « dans une pente au-dessus du sentier des roches », d’après le PGHM vosgien. Zeus restait introuvable à partir de ce moment-là.



PGHM des Vosges - Secours en montagne / Facebook

Les jours suivants, les recherches se sont inlassablement poursuivies dans le secteur avec le concours de l’association Ramenez-moi chez moi et des militaires. Des chiens pisteurs ont également été mis à contribution. Leur mission était particulièrement difficile en raison des caractéristiques du terrain, entre barres rocheuses, parois abruptes et végétation notamment.

La délivrance pour Zeus et sa famille

L’épilogue a eu lieu le samedi 5 octobre, soit une semaine après la fugue du Cane Corso. Il a, en effet, été retrouvé à bout de forces, mais sain et sauf alors qu’il était coincé sur le flanc de la montagne.

Un drone avec caméra thermique déployé par l’organisation suisse Pettrailer Schweiz a permis à son pilote de déterminer son emplacement avec précision. Le chien était roulé en boule et portait encore son harnais et sa laisse.

A lire aussi : Le sauvetage poignant d'un chiot abandonné dans un sac lui ouvre la voie vers un nouveau départ près d'un mois plus tard

Les gendarmes secouristes du PGHM des Vosges ont ainsi pu descendre en rappel jusqu’à lui, puis l’ont installé sur une civière qui hissée 150 mètres plus haut. C’est là qu’ont eu lieu les retrouvailles avec ses maîtres.

Une vidéo postée sur la page Facebook de Pettrailer Schweiz montre les préparatifs, le déploiement des chiens de recherche, la localisation de Zeus par la caméra infrarouge du drone, puis enfin le sauvetage à proprement parler.