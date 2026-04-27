2 agentes se glissent dans un sous-sol condamné pour offrir une vie meilleure à une chienne et ses chiots

2 agentes du service animalier d'une ville du Kansas ont sont courageusement venues en aide à une chienne et ses 6 chiots piégés sous une propriété abandonnée, dans un espace particulièrement étroit et obscur. Tous ont pu être mis hors de danger, pris en charge puis placés en famille d’accueil, en attendant leur future mise à l’adoption.

A Kansas City, dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), 2 agentes du service local de contrôle des animaux (KCK Animal Services) sont considérés comme des héroïnes depuis qu'elles ont porté secours à toute une famille canine en détresse, rapportait KCTV 5 .

Le sauvetage réussi par les 2 femmes en question est raconté par la police (Kansas City Kansas Police Department) sur sa page Facebook.



Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook

On apprend, via cette publication, que l'intervention a eu lieu le lundi 13 avril 2026 après que les secours ont été alertés par un agent des services municipaux. Ce dernier venait de découvrir la chienne et ses 6 petits cachés dans une propriété abandonnée qu'il s'employait à sécuriser.

Ce sont la directrice des services animaliers de Kansas CityAshley Scott et l'agente Amy Robinson qui se sont rendues sur les lieux. Elles n'ont pas hésité à se faufiler sous le bâtiment, dont tous les accès souterrains étaient condamnés, pour tenter de récupérer les quadrupèdes.

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Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook

« Grâce à leurs efforts, 7 vies ont été sauvées et ont eu une seconde chance »

L'endroit était étroit et sombre, mais Ashley Scott et Amy Robinson ne manquaient pas de détermination. Elles ont finalement réussi à mettre la main d'abord sur la mère, puis sur ses 6 bébés qui ont été placés dans un carton.



Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook

« Grâce à leurs efforts, 7 vies ont été sauvées et ont eu une seconde chance », peut-on lire dans le post Facebook de la police de Kansas City.



Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook

Les rescapés ont tous été examinés, lavés, soignés et nourris. Ils ont ensuite été confiés à une famille d'accueil.



Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook

La chienne et ses petits pourront être proposés à l'adoption par l'association Friends of KCK Animal Services, qui les a pris en charge, après avoir été stérilisés et identifiés par puce électronique.

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