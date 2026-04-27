2 agentes se glissent dans un sous-sol condamné pour offrir une vie meilleure à une chienne et ses chiots
2 agentes du service animalier d'une ville du Kansas ont sont courageusement venues en aide à une chienne et ses 6 chiots piégés sous une propriété abandonnée, dans un espace particulièrement étroit et obscur. Tous ont pu être mis hors de danger, pris en charge puis placés en famille d’accueil, en attendant leur future mise à l’adoption.
A Kansas City, dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), 2 agentes du service local de contrôle des animaux (KCK Animal Services) sont considérés comme des héroïnes depuis qu'elles ont porté secours à toute une famille canine en détresse, rapportait KCTV 5.
Le sauvetage réussi par les 2 femmes en question est raconté par la police (Kansas City Kansas Police Department) sur sa page Facebook.
Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook
On apprend, via cette publication, que l'intervention a eu lieu le lundi 13 avril 2026 après que les secours ont été alertés par un agent des services municipaux. Ce dernier venait de découvrir la chienne et ses 6 petits cachés dans une propriété abandonnée qu'il s'employait à sécuriser.
Ce sont la directrice des services animaliers de Kansas CityAshley Scott et l'agente Amy Robinson qui se sont rendues sur les lieux. Elles n'ont pas hésité à se faufiler sous le bâtiment, dont tous les accès souterrains étaient condamnés, pour tenter de récupérer les quadrupèdes.
Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook
« Grâce à leurs efforts, 7 vies ont été sauvées et ont eu une seconde chance »
L'endroit était étroit et sombre, mais Ashley Scott et Amy Robinson ne manquaient pas de détermination. Elles ont finalement réussi à mettre la main d'abord sur la mère, puis sur ses 6 bébés qui ont été placés dans un carton.
Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook
« Grâce à leurs efforts, 7 vies ont été sauvées et ont eu une seconde chance », peut-on lire dans le post Facebook de la police de Kansas City.
Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook
Les rescapés ont tous été examinés, lavés, soignés et nourris. Ils ont ensuite été confiés à une famille d'accueil.
Kansas City Kansas Police Department - KCKPD / Facebook
La chienne et ses petits pourront être proposés à l'adoption par l'association Friends of KCK Animal Services, qui les a pris en charge, après avoir été stérilisés et identifiés par puce électronique.
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L'info Woopets : pourquoi la stérilisation est souvent recommandée avant l'adoption ?
La stérilisation est fréquemment proposée avant l’adoption, notamment dans les refuges, pour des raisons à la fois médicales et de gestion de la population. En voici les principaux bénéfices :
- Limiter les portées non désirées : éviter la reproduction incontrôlée et donc de potentiels abandons par la suite.
- Réduire certains risques de santé : baisse du risque de tumeurs mammaires chez la femelle stérilisée tôt, et prévention des infections utérines.
- Atténuer certains comportements hormonaux : fugues, marquage urinaire ou agressivité liée aux chaleurs.
- Mesure de protection animale : elle s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre la surpopulation canine et féline.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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