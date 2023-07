Des agents municipaux s'unissent pour venir en aide à une chatte attaquée par une mouette

A Exeter dans le comté du Devon (sud-ouest de l’Angleterre), les éboueurs et les agents municipaux sont fiers de leur mascotte féline et prêts à tout pour garantir son bien-être. Il s’agit de Pudding, une chatte calico errante.

Cette dernière avait élu domicile dans leurs locaux quelques années plus tôt. Elle dispose, depuis, de coins aménagés et d’abris dans 2 dépôts adjacents, ainsi que dans un bâtiment municipal voisin. Très appréciée du personnel, elle reçoit tous les jours nourriture et caresses de la part de ses membres.



Exeter City Council

L’association locale Cats Protection Society les aide à prendre soin de cette chatte. C’est aussi cette organisation que les éboueurs ont appelée quand ils se sont rendu compte qu’elle était mal en point.

L’incident a eu lieu lundi, rapportait le site de la Ville le mardi 4 juillet. Ce jour-là, Pudding a été victime de l’attaque d’une mouette. Cherchant à fuir le volatile, la minette a traversé la route en courant, manquant de très peu d’être percutée par un bus.

Si elle a échappé de justesse à l’accident de la route, la chatte n’est pas sortie totalement indemne de cet épisode ; elle a été blessée par l’oiseau. Ses bienfaiteurs s’en sont aperçus plus tard en la découvrant endolorie et terrifiée dans son coin.

L’équipe de Cats Protection Society a constaté qu’elle boitait et qu’elle souffrait d’une coupure à l’épaule. Tout le monde craignait une fracture à la patte.



Exeter City Council

Un diagnostic rassurant

Heureusement, l’examen vétérinaire a révélé que la lésion n’était que superficielle. La plaie a été désinfectée et suturée. On lui a également administré un antibiotique. Elle devrait s’en remettre.

Pudding est rentrée chez elle le jour-même. Mardi matin, elle dormait tranquillement dans l’un de ses abris.

Les employés municipaux ont organisé une collecte pour régler la facture du vétérinaire, s’élevant à 100 livres (près de 120 euros).

Exeter City Council