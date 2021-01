100 chiens et chats retrouvés dans des conditions insalubres et sauvés après le décès de leur propriétaire

En Louisiane, une femme décédée a laissé une centaine de chiens et de chats livrés à eux-mêmes. Ils vivaient dans des conditions déplorables. Les animaux ont été évacués et pris en charge.

Une habitante de Saint Francisville, dans l’Etat de la Louisiane (Sud des Etats-Unis) a été découverte morte à son domicile par son aide-soignante. Les conditions de vie de la propriétaire des lieux étaient extrêmement mauvaises. Elle élevait de nombreux chiens et chats, d’où l’inquiétude des riverains qui ont prévenu une association locale.

Cette dernière, dont le refuge se trouve à la paroisse de la Pointe Coupée, pensait avoir affaire à une cinquantaine de canidés, d’après les informations qu’on lui avait transmises. En arrivant sur les lieux le weekend dernier, les bénévoles se sont rendu compte qu’il y avait beaucoup plus d’animaux à secourir.

Bénévoles, vétérinaires et donateurs au secours de ces 105 chiens et chats

Ils ont découvert une propriété totalement insalubre, aux sols recouverts d’urine et de déjections. C’est dans ce triste contexte qu’évoluaient 75 chiens et 30 chats, rapporte WBRZ. Ils souffrent de problèmes de santé divers, notamment la gale et les puces. Ils sont également atteints sur le plan psychologique.

Des chiens qui « n’ont jamais marché en laisse, porté un collier, été portés […] ou mangé dans une gamelle », déplore Stacie Mcknight, directrice du refuge. Pour cette dernière, leur défunte maîtresse n’est pas à blâmer, ayant vécu dans le dénuement et la négligence.

Le bureau du shérif de la paroisse de Feliciana Ouest a d’ailleurs indiqué qu’aucune poursuite n’allait être engagée.

Le refuge de la paroisse de la Pointe Coupée a commencé à recevoir des dons en argent, produits, aliments et accessoires pour l’aider à prendre soin des animaux sauvés, comme annoncé sur sa page Facebook. En outre, des vétérinaires s’y sont rendus pour examiner, laver et soigner les chiens et les chats.