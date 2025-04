Promis à l’euthanasie en raison de son agressivité, ce petit chien retrouve l’espoir d’un avenir meilleur grâce à son papa d’accueil (vidéo)

L’amour peut faire de véritables merveilles et ce n’est pas Oreo qui va dire le contraire. Revenu de très loin puisque promis à l’euthanasie, le petit chien peut désormais vivre sereinement avec tout son entourage. Ravie et fière de l’évolution de son meilleur ami, sa famille d’accueil a tenu à partager une vidéo émouvante sur Instagram.

En refuge, les chiens ayant de gros problèmes de comportement sont bien souvent inscrits sur liste d’attente pour être rapidement euthanasiés. Des décisions prises à la va-vite, sans jamais prendre le temps d’analyser les situations et ainsi donner une chance à ces toutous traumatisés. Oreo, un petit chien issu d’un croisement inconnu, est arrivé en refuge dans un état psychologique dramatique. Ne connaissant rien de l’extérieur et n’ayant jamais été sociabilisé, le toutou a rapidement fait preuve d’agressivité, notamment via une protection de ressources très marquée. Démunis, les bénévoles du refuge ont donc décidé de le faire euthanasier… Heureusement, un homme, éducateur et comportementaliste de formation, s’est porté volontaire pour accueillir la boule de poils chez lui.

© @forthedogs / Instagram

De cette façon, Oreo a pu échapper au destin tragique qui lui était réservé. Bien décidé à lui sauver la vie dans tous les sens du terme, Wesley, son papa d’accueil, a décidé de commencer un entraînement intensif. Au programme : exercices de socialisation, de désensibilisation et de gestion des émotions ! Après quelques semaines seulement, il se trouve que les résultats sont remarquables. Sur son compte Instagram, le jeune américain a récemment partagé des vidéos où l’on peut voir Oreo en pleine interaction avec de totals étrangers ! Une situation qui aurait été impensable il y a quelques semaines…

Un changement “véritablement extraordinaire”

“Oreo était sur le point d'être euthanasié pour avoir attaqué des humains et des animaux pour n'importe quelle ressource : nourriture, eau, canapés, etc. Il est avec moi depuis 6 semaines. Je vais le garder encore environ 3 mois avant de lui trouver un foyer qui ne l'abandonnera pas comme l'a fait son précédent foyer”, explique Wesley en légende de la vidéo, relayée par PetHelpful. Dans les commentaires, les internautes ont tenu à remercier Wesley pour son investissement, sa patience et sa bienveillance envers Oreo qui avait l’habitude de mordre tout ce qui passait à sa portée. “Il n'avait pas besoin de toi pour avoir confiance, vivre, être heureux. Il avait juste besoin que tu lui montres qu'il en était capable”, a souligné l’un d’entre eux avec émotion tandis qu’un autre assure que l’évolution du petit chien est “véritablement extraordinaire”.

Aujourd’hui, Oreo peut rêver à un avenir plus radieux et serein aux côtés d’une famille sur-mesure.