10 ans après leur rencontre, ce guépard et ce Labrador sont toujours les meilleurs amis du monde (vidéo)

Il y a plus d’une décennie, Kumbali, un guépard, a été séparé du reste de sa fratrie pour avoir une chance de survivre. Il s’est retrouvé seul, alors ses bienfaiteurs lui ont présenté un chiot nommé Kago pour lui tenir compagnie. Les 2 sont vite devenus inséparables et aujourd’hui encore, leur amitié perdure.

Kumbali, un guépard né dans le zoo Metro Richmond en Virginie (États-Unis), a fait la rencontre de sa vie lorsqu’il n’avait que 8 semaines. Kago, un Labrador, lui a été présenté afin de mettre un terme à sa solitude et depuis, les animaux ne se sont plus jamais quittés. Leurs différences n’ont jamais entravé leur lien solide.

L’équipe rédactionnelle de Woopets présentait déjà les boules de poils en 2015, dans un article qui leur était dédié. L’histoire de Kumbali a commencé de manière assez tragique, car il a dû être séparé du reste de sa fratrie lorsqu’il n’était encore qu’un bébé. En effet, le guépardeau ne parvenait pas à téter sa mère et ne s’alimentait donc pas correctement.

Les employés du zoo l’ont alors nourri au biberon, et par conséquent, l’animal a dû être séparé de sa fratrie. Il s’est retrouvé seul, ce qui n’était pas l’idéal pour lui, alors ses sauveteurs ont décidé de faire entrer Kago dans sa vie.

Une amitié exceptionnelle

Le Labrador venait d’un refuge et comprenait mieux que quiconque le sentiment de solitude que pouvait ressentir son ami orphelin. Comme une évidence, les 2 se sont liés d’amitié et sont devenus inséparables. Ils jouaient ensemble, partageaient des siestes et se chamaillaient comme de véritables frères.

Malgré le temps qui passait, Kumbali n’a pas rejeté son ami canin. Aucun des 2 ne voyait à quel point l’autre était différent, car ils ont créé leur propre langage, leur propre amitié. Ils sont amis depuis plus de 10 ans maintenant, et rien n’a changé entre eux, comme le montre une vidéo rapportée par Pethelpful .

Sur les images, nous les découvrons plus complices que jamais. De quoi faire fondre les internautes : « Je me souviens de quand ils étaient bébés et ils me fascinaient déjà », écrivait une personne, « Le meilleur ami de l'homme devient le meilleur ami du guépard », constatait quelqu’un d’autre. Espérons que leur amitié perdure encore et encore !