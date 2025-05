Très liés malgré leur différence, ce Golden Retriever et ce petit oiseau exotique font une formidable démonstration de leur amitié (vidéo)

Carly Zaremba, une jeune américaine qui vit en Californie (États-Unis), est une grande amoureuse des animaux. Depuis plusieurs années, elle partage son quotidien avec son Golden Retriever Jasper ainsi que Mars, un magnifique petit oiseau exotique originaire d’Amérique du Sud. Contre toute attente, le chien et le volatile se sont tout de suite extrêmement bien entendus, au point même de partager chaque jour de folles séances de jeu. Il y a quelques mois, la jeune femme a d’ailleurs immortalisé une de ces scènes qu’elle s’est empressée de poster sur Storyful. Devenue virale, la séquence a été relayée par différents médias, dont ABC News et PetHelpful.

Une scène à croquer

On peut voir Jasper, en train de faire de joyeux appels au jeu à son ami à plumes. Loin d’être effrayé ou impressionné par son partenaire, Mars n’hésite pas à sautiller et à courir pour poursuivre le canidé et lui attraper les coussinets. Fort probablement conscient de leur différence de gabarit, Jasper fait attention à ne jamais bousculer ou piétiner Mars. Une douceur qui a évidemment sauté aux yeux des internautes. “Je n’ai jamais rien vu d’aussi doux, commente un internaute. Le chien sait qu’il joue avec un petit animal et qu’il doit être doux avec son ami”, s’est exclamée une certaine @AngelGirl64 émerveillée par cette interaction hors du commun.

Un cas rare mais pas isolé

Les Golden Retriever sont connus pour être particulièrement sociables, joueurs et doux avec toutes les espèces animales. Aussi, plusieurs histoires d’amitié improbables ont été rendues publiques sur les réseaux sociaux comme celle de la femelle Niuniu et le chevreau Liuyu ou encore celle de Archie et Poe.

Des histoires d’amour et d’amitié qui ont évidemment le don de faire fondre les internautes…

© Carly Zaremba - ABC News / TikTok