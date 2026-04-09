[Vrai ou Faux] Les croquettes nettoient les dents du chat : l'avis de la dentisterie vétérinaire

On entend souvent que les croquettes sont efficaces pour nettoyer les dents des chats, mais est-ce vraiment le cas ? Entre idées reçues et réalité vétérinaire, il est temps de faire le point sur ce geste du quotidien et son véritable impact sur la santé bucco-dentaire de nos petits félins.

S'il y a bien un souci de santé auquel nos amis les chats sont particulièrement exposés, ce sont les problèmes bucco-dentaires, et en particulier la maladie parodontale qui touche entre 70 et 80 % des petits félins. Cette dernière regroupe des inflammations des gencives, principalement la gingivite (une inflammation réversible), et la parodontite (une atteinte plus grave des tissus de soutien des dents pouvant entraîner des pertes dentaires, mais aussi des maladies cardiaques, rénales ou respiratoires, en raison de la circulation des bactéries dans le sang).

À l’origine de ces douloureuses inflammations ? La plaque dentaire, un biofilm bactérien qui peut se transformer en tartre s'il n’est pas retiré. Pour éviter cela et aider nos compagnons à moustaches à éliminer la plaque dentaire, on conseille souvent de leur donner des croquettes, car celles-ci nettoieraient efficacement les dents. Mais, qu'en est-il vraiment ?

Les croquettes nettoient-elles vraiment les dents ?

Un mythe largement répandu veut en effet que les croquettes nettoient naturellement les dents du chat. Cette idée, souvent véhiculée par des campagnes marketing, donne l’impression qu’une bonne alimentation sèche suffit à préserver l’hygiène bucco-dentaire de nos félins.

On imagine alors que la mastication des croquettes, grâce à leur texture abrasive, agirait comme une sorte de brosse mécanique qui éliminerait la plaque dentaire. En réalité, c’est exagéré. Même si les croquettes peuvent effectivement avoir un léger effet abrasif, cela ne suffit pas à éliminer la plaque ou le tartre.

L’avis de la dentisterie vétérinaire sur l’hygiène dentaire féline

Pour commencer, la plupart des chats avalent leurs croquettes presque intactes, ce qui réduit considérablement tout effet mécanique sur les dents. Des études vétérinaires ont également montré que la majorité des chats développent des maladies bucco-dentaires au cours de leur vie, même lorsqu’ils consomment des croquettes. Cela indique que, si l’alimentation sèche peut avoir un léger effet bénéfique, elle ne suffit pas à elle seule à garantir une bonne hygiène dentaire.

Dès lors, que faire pour protéger efficacement la santé de son minou ? Recourir à d’autres solutions beaucoup plus efficaces comme le brossage régulier de ses dents, les friandises dentaires ou les soins vétérinaires comme le détartrage.

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Le brossage des dents est véritablement la méthode la plus fiable pour protéger la santé dentaire de votre chat. Il permet d’éliminer la plaque avant qu’elle n’entraîne une gingivite et doit être pratiqué idéalement tous les jours (ou au minimum 2 fois par semaine). Il est préférable d’habituer votre compagnon à moustaches dès son plus jeune âge, mais même un chat adulte peut apprendre avec de la patience et de l’éducation positive. Veillez dans tous les cas à ne jamais utiliser de dentifrice humain, car il contient du fluor et des agents moussants dangereux pour nos petits félins.

En résumé, les croquettes seules ne suffisent pas à protéger les dents de votre chat : la prévention passe avant tout par le contrôle de la plaque grâce au brossage, complété si nécessaire par des friandises spécifiques et des visites vétérinaires régulières.