Abandonnée avec un mot et de l'argent devant une animalerie, cette chatte est recueillie le temps de l'hospitalisation de son maître (vidéo)

Laibao, petite chatte tigrée de 4 ans, a été déposée devant une animalerie à Chuxiong, en Chine, accompagnée d’un mot émouvant et d’un peu d’argent. Son propriétaire, une personne âgée devant subir une opération, ne pouvait plus s’occuper d’elle. Accueillie par Mme Sun, Laibao bénéficie désormais de soins et de tendresse, en attendant peut-être de retrouver un jour son maître.

Parfois, la vie nous met face à des situations difficiles, au point de ne plus pouvoir s’occuper correctement de notre animal. Face à cette situation, certains propriétaires, démunis, n’ont d’autre choix que de se séparer de leur boule de poils. C’est ce qu’a vécu Laibao, une petite chatte dont le propriétaire ne pouvait malheureusement plus prendre soin d’elle.

Abandonnée par amour

L’histoire de Laibao commence à Chuxiong, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Un jour de mars 2026, la propriétaire d’une animalerie, Mme Sun, a découvert une étrange cage de transport grise devant son magasin. À l’intérieur, une chatte tigrée nommé Laibao, entouré de nourriture et de 2 gamelles propres, miaulait doucement.

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« J’étais furieuse, pensant qu’un propriétaire irresponsable l’avait abandonné », a confié Mme Sun au South China Morning Post. Mais en regardant de plus près, elle a trouvé un billet rose froissé et un peu d’argent liquide, ainsi qu’un mot émouvant expliquant que le propriétaire, une personne âgée et isolée, devait subir une opération et ne pouvait plus s’occuper de la petite chatte.

La lettre décrivait Laibao, 4 ans, stérilisée et affectueuse, et suppliait qu’une personne bienveillante l’adopte, précisant que l’argent n’était qu’un modeste témoignage de gratitude.

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Touchée aux larmes, Mme Sun a donc ramené Laibao chez elle pour un bilan de santé, qui a confirmé qu'elle était en pleine forme. Depuis, la minette se montre calme et affectueuse, restant parfois allongée tranquillement ou venant se frotter doucement contre sa nouvelle protectrice.

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Un message pour le maître de Laibao

Mme Sun a tenté de retrouver le propriétaire de Laibao, mais malgré les vérifications des caméras de surveillance et les visites dans plusieurs hôpitaux locaux, elle n’a toujours aucune piste.

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Pour rassurer cette personne âgée, elle a souhaité afficher une photo de la petite chatte devant son magasin avec la légende : « Laibao est bien soignée, mange bien et dort paisiblement. Rassurez-vous. Si votre opération se déroule bien, vous pourrez rendre visite à Laibao dès que vous serez rétabli. » Les recherches se poursuivent, et Mme Sun a promis de rendre Laibao dès que son propriétaire sera retrouvé.

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L’histoire a ému des millions d’internautes, rappelant combien les animaux occupent une place importante dans nos vies, surtout dans un pays comme la Chine où plus de 126 millions de chiens et de chats vivent dans les zones urbaines.

Le conseil de Woopets : comment faire don de son animal de manière responsable ?

Se séparer d’un animal est parfois nécessaire, mais il est important de le faire de façon réfléchie et respectueuse :

Passer par un refuge ou une association pour lui assurer une adoption sécurisée.

Confier l’animal à un proche de confiance si possible (amis, voisins, famille…).

Consulter un vétérinaire qui peut orienter vers des foyers fiables.

Respecter la législation : âge minimum légal pour céder un chiot ou un chaton (8 semaines), identification obligatoire, pas de vente illégale.

En faisant don de votre animal de façon responsable, vous assurez son bien-être et vous augmentez ses chances de trouver un foyer aimant.