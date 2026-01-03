Ce couple de sauveteurs d'animaux reste sans voix face à un chaton découvert sans la moindre égratignure sur une autoroute bondée

Portés par une compassion qui rythme leur quotidien, Nicky et Frank voient souvent leur vie changer au gré des rencontres félines qu’ils font. Leur dernière histoire en date en est la preuve ; un minuscule chaton s’est retrouvé au cœur de leur mission et a chamboulé leur routine. Ce duo dévoué, à la tête d’une association floridienne dédiée au sauvetage de chats, n’a une nouvelle fois pas hésité à ouvrir son cœur – et son foyer – à une petite boule de poils qui n’attendait qu’une seconde chance.

L’engagement de Nicky et Frank en faveur des chats en détresse ne date pas d’hier. Fondateurs de l’association Homeless Kitty Haven, basée à North Key Largo dans l’Etat de Floride (Etats-Unis), ils passent à l’action chaque fois qu’un félin a besoin d’aide. Ils l’ont fait une fois de plus, récemment, alors qu’ils étaient en voiture.

Le couple passait par une autoroute très fréquentée quand Frank a repéré un minuscule chaton noir au milieu de la chaussée.



L’homme n’en revenait pas. Il est descendu du véhicule et s’est empressé de rattraper le minet. Lorsqu’il l’a ramené dans le véhicule, il était toujours aussi incrédule. Il ne s’attendait pas à ce qu’un si petit animal se retrouve ainsi à slalomer entre les voitures et s’en sorte indemne. “Il n’est pas blessé. C’est un miracle ! C’est un miracle ! Tu es en sécurité”, peut-on l’entendre dire dans une vidéo racontant l’histoire de ce chaton et publiée par The Dodo .



“Une véritable bénédiction”

Nicky et Frank ont emmené le rescapé chez le vétérinaire pour un examen complet. Ce dernier a confirmé qu’il était en bonne santé. “Pas la moindre égratignure”, a ajouté son sauveur.



Le couple n’a pas réfléchi longtemps avant de prendre la décision de l’adopter. Le chaton, qu’ils ont appelé Miracle, est désormais officiellement un membre très aimé de leur famille.



“Le fait que ce soit nous qui étions là est une véritable bénédiction, confie Frank. Nous l’emmenons partout où nous allons et il grandit tellement”. Le petit quadrupède sauvé de l’autoroute profite pleinement de sa nouvelle vie entre confort, amour et expériences palpitantes, comme les virées en bateau.

