Un chat espiègle s’échappe dans un avion bondé et s’invite dans la vérification de sécurité du steward (vidéo)

Lors d’un vol bondé, c’est un passager un peu spécial qui a volé la vedette avant même le décollage : un petit félin a réussi à s’échapper de sa cage, provoquant sourire et surprise chez les voyageurs. Rapidement rattrapé par un agent de bord, ce compagnon inattendu a été intégré avec humour à la vérification de sécurité.

De plus en plus de compagnies aériennes permettent désormais aux petits animaux de compagnie de voyager avec leurs maîtres en cabine. C’est notamment le cas de Southwest Airlines, qui autorise les passagers à voyager avec un chat sur ses vols intérieurs, sous réserve du paiement d’un supplément. L’animal doit avoir au moins 8 semaines, être installé dans une cage de transport approuvée par la compagnie, et pouvoir se glisser sous le siège du passager.

Si la majorité des voyages avec des minous se déroulent sans encombre, quelques incidents peuvent toutefois survenir, comme nous le rapporte dernièrement le New York Post…

Un nouvel agent de bord

Les passagers d’un vol Southwest Airlines reliant Los Angeles à Saint Louis ont récemment assisté à une scène insolite qui leur a apporté beaucoup de joie. Dans cet avion bondé juste avant Thanksgiving, une des journées de voyage les plus chargées de l'année, un petit félin gris a en effet réussi à s’échapper de sa cage avant le décollage.

© @jaytom531 / Instagram

Après s’être promené tranquillement dans la cabine, le chat espiègle a rapidement été attrapé par un agent de bord.

Ne trouvant pas son propriétaire et devant accomplir ses vérifications d'avant-départ, le steward a décidé de garder le minou dans les bras et de l’intégrer de manière inattendue à ses contrôles de sécurité dans chaque rangée.

© @jaytom531 / Instagram

Dans une vidéo Instagram capturant cet amusant moment, on voit ainsi l'agent de bord tout sourire caresser doucement la boule de poils, tout en déambulant dans l'allée pour vérifier que les passagers ont bien bouclé leur ceinture.

Après avoir fait quelques allers-retours dans la cabine, le propriétaire du minou a finalement reconnu son chat, et ils ont pu être réunis. L’apprenti steward a ensuite été remis dans sa cage de transport pour poursuivre le vol en toute sécurité.

Une scène insolite qui donne le sourire

Jason Thompson, l’auteur de la vidéo, a fait le bonheur des internautes amoureux des chats en partageant cette scène sur Instagram. « Quand un chat s'échappe sur votre vol retour pour Thanksgiving et que personne ne le réclame », écrit-il en légende de sa publication. Le jeune homme a d'ailleurs fait des envieux : « Pourquoi cela n’arrive-t-il jamais sur mes vols ? », a ainsi commenté un internaute.

© @jaytom531 / Instagram

D’autres ont félicité le comportement exemplaire du chat : « Ce chat se comporte mieux que beaucoup de passagers de nos jours », a écrit quelqu’un avec humour.

Qu’il s’agisse des voyageurs à bord ou des internautes visionnant la vidéo, ce petit chat et son complice steward ont su répandre joie et bonne humeur autour d’eux. Que demander de plus ?