Vrai ou faux : les chats sont-ils des animaux solitaires qui détestent la vie en groupe ?

En voilà une idée reçue à la dent dure, qui mérite d'être déconstruire ! Le chat est souvent considéré comme un animal indépendant, qui préfère vivre seul. Mais comme d’autres animaux, il sait très bien développer de véritables relations sociales. Son comportement dépend avant tout de son environnement, des ressources disponibles et de son histoire. Notre rédaction fait le point sur ce qu'il faut savoir…

Le félin domestique descend du chat sauvage, un prédateur qui chasse seul et défend son territoire. Cette origine explique en partie sa réputation d'animal solitaire. Contrairement aux chiens, qui sont issus d'un ancêtre vivant en meute, les chats n'ont pas besoin d'un groupe pour capturer leurs proies.

Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils rejettent systématiquement la compagnie de leurs semblables ! Les spécialistes du comportement félin parlent plutôt d'une grande flexibilité sociale. Lorsqu'ils disposent de suffisamment de nourriture, d'eau, d'abris et d'espaces de repos, les chats peuvent former des groupes stables.

Ces derniers sont souvent composés de femelles apparentées et de leurs petits. Les mères peuvent s'entraider dans l’éducation des chatons, partager un lieu de repos ou même allaiter les petits d'une autre. Les mâles, eux, entretiennent généralement des liens moins étroits, même si certains cohabitent sans conflit.

Les chats qui vivent ensemble développent aussi des comportements sociaux bien connus. Ils se frottent l'un contre l'autre, se toilettent mutuellement ou dorment côte à côte. Ces gestes renforcent leurs liens et participent à l'apaisement du groupe. Mais lorsque les ressources deviennent insuffisantes ou que les matous ne se connaissent pas, des tensions peuvent rapidement pointer le bout de leur museau.

Les différences entre chat sauvage, chat errant ou libre et chat domestique

Tous les félins ne vivent pas de la même façon. Le chat sauvage européen mène une existence discrète et essentiellement solitaire. Il évite autant que possible les contacts avec ses congénères, en dehors de la période de reproduction.

Le chat errant, souvent issu d'anciens chats domestiques ou de leurs descendants, adopte une stratégie différente. Dans les villes ou à proximité des points de nourrissage, plusieurs petits félins peuvent former des colonies. Ces regroupements ne sont pas le fruit d'un instinct grégaire, mais d'un intérêt commun. Lorsque la nourriture est abondante et facilement accessible, vivre à proximité d'autres congénères devient avantageux.

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Le chat libre (identifié et stérilisé par une association, puis relâché sur son lieu de nourrissage), quant à lui, reste proche de l'humain tout en conservant une grande autonomie. Il peut partager son territoire avec d'autres matous, selon les ressources disponibles et la qualité des relations établies.

Enfin, le chat domestique est habitué à vivre avec l'être humain depuis plusieurs milliers d'années. Il est capable de s'adapter à des situations très variées. Certains s'épanouissent comme seul animal du foyer ; d'autres apprécient la présence d'un congénère avec lequel ils entretiennent une relation privilégiée. Tout dépend de leur socialisation, de leur tempérament et de la manière dont les rencontres ont été organisées.

L'info Woopets : les chats peuvent-ils souffrir d'angoisse de séparation comme les chiens ?

L'idée selon laquelle le chat n'aurait besoin de personne est également remise en question par la science. En 2019, une étude menée par des chercheurs de l’Université d'État de l'Oregon a montré que nos moustachus préférés développent eux aussi un véritable lien d'attachement avec leur propriétaire.

Les scientifiques ont observé qu'une majorité de chats présentaient un attachement dit « sécurisé ». En présence de leur humain, ils exploraient leur environnement avec davantage de confiance, un comportement comparable à celui observé chez les jeunes enfants ou les chiens.

Certains petits félins peuvent donc ressentir une forme d'angoisse de séparation lorsque leur adoptant s'absente ou que leurs habitudes sont bouleversées. Cette détresse peut se manifester par des miaulements répétés, une perte d'appétit, des destructions inhabituelles ou encore une malpropreté (urines en dehors de la litière).

Bien sûr, tous les chats ne réagissent pas de la même manière. Les matous les plus attachés à leur famille ou vivant dans un environnement peu stimulant sont souvent les plus sensibles. Cette capacité à créer des liens solides prouve que le chat n'est pas un animal distant par nature. Il s’agit surtout d’un opportuniste, capable d'alterner autonomie et vie sociale selon les circonstances !