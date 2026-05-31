Une étude scientifique prouve que les chats souffrent aussi d'angoisse de séparation

On pense souvent que les chats sont des animaux indépendants, capables de supporter sans difficulté l’absence de leurs humains. Pourtant, une étude scientifique remet en question cette idée bien ancrée. Des chercheurs brésiliens se sont intéressés aux comportements de nos amis félins lorsqu’ils se retrouvent seuls, et ont découvert que certains d’entre eux peuvent développer de véritables troubles liés à la séparation, comme chez les chiens.

Chez les chiens, l’anxiété de séparation est largement documentée depuis plusieurs années. À travers l’étude « Identification of separation-related problems in domestic cats: A questionnaire survey* », les chercheurs souhaitaient mieux comprendre les troubles liés à la séparation, mais cette fois-ci chez les chats.

Pour savoir si nos compagnons aux pattes de velours peuvent aussi souffrir émotionnellement de nos absences, ils ont élaboré un questionnaire détaillé destiné aux propriétaires de matous. Les résultats concernent 130 adoptants et 223 boules de poils vivant au Brésil.

Les questions portaient sur les comportements observés lorsque l’animal restait seul (vocalisations excessives, destructions, élimination hors de la litière, agitation, signes de dépression…). Les scientifiques ont également pris en compte de nombreux facteurs liés à l’environnement du chat, comme la présence d’autres animaux dans le foyer, l’accès à des jouets, le temps passé seul, l’accès à l’extérieur ou encore la composition du foyer.

Certains chats souffrent émotionnellement de l’absence de leur humain

Les résultats montrent qu’environ 13,5 % des chats étudiés présentaient des comportements compatibles avec des troubles liés à la séparation. Parmi les comportements les plus fréquemment observés, les chercheurs retiennent :

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la destruction d’objets ou de meubles,

les miaulements excessifs,

les urines en dehors de la litière,

l’apathie ou la dépression,

l’agitation,

l’agressivité.

Contrairement aux idées reçues, les scientifiques soulignent que ces réactions ne sont pas simplement des « caprices ». Elles pourraient traduire un véritable mal-être émotionnel lié à l’absence du propriétaire.

L’étude met aussi en évidence plusieurs facteurs associés à un risque plus élevé de troubles de séparation. Les petits félins concernés vivaient plus souvent sans autre animal dans le foyer, sans accès à des jouets ou à un environnement enrichi, et seuls pendant de longues périodes.

Les auteurs rappellent toutefois qu’un questionnaire ne permet pas d’établir un diagnostic définitif. Certains comportements peuvent également avoir d’autres causes, comme l’ennui, le stress ou des problèmes médicaux. Mais ces résultats constituent une base importante pour mieux reconnaître ces troubles chez nos moustachus préférés.

Soyons plus attentifs au bien-être émotionnel de nos chats

Cette étude contribue à faire évoluer notre regard sur les chats. Longtemps considérés comme totalement indépendants et détachés émotionnellement de l’humain, ils sont pourtant capables de nouer des liens d’attachement profond avec leur famille.

Les chercheurs rappellent d’ailleurs que plusieurs travaux récents ont déjà montré que nos petits félins se sentent plus en sécurité et plus détendus en présence de leur humain. Cette nouvelle étude va plus loin en suggérant que certaines absences peuvent générer du stress ou de l’anxiété chez certains individus.

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Ces résultats encouragent ainsi les propriétaires à être plus attentifs au bien-être émotionnel de leur fidèle compagnon. Un matou qui détruit des biens, urine en dehors de son bac à litière ou miaule excessivement peut exprimer un inconfort. De plus, cette étude souligne l’importance de l’enrichissement de l’environnement (jouets, cachettes, accès à des hauteurs, interactions régulières…) pour réduire le stress lié à la solitude.

* « Identification of separation-related problems in domestic cats: A questionnaire survey », Daiana de Souza Machado & al, Plos One, avril 2020.