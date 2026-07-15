En deuil de son chat, elle laisse son arbre dehors et découvre le lendemain qu’un petit félin errant se l’est approprié (vidéo)

Perdre un chat laisse un vide immense, et se séparer de ses affaires est souvent une étape particulièrement difficile. Cette maîtresse en a fait l'expérience... Elle ne supportait plus de voir l'arbre à chat de son compagnon disparu et avait décidé de le laisser dehors. Mais au réveil, un mystérieux chat noir s'y était déjà installé…

Une gamelle restée dans un coin, un plaid où il aimait se blottir, un jouet retrouvé sous un meuble… Les petits objets du quotidien peuvent devenir de précieux souvenirs après la disparition d’un animal de compagnie. Les ranger ou s’en séparer est souvent un moment difficile, tant ils rappellent les habitudes et les instants partagés. Pourtant, certains souvenirs peuvent parfois prendre une nouvelle signification. Cette histoire rapportée par Parade Pets en est un bel exemple.

Une surprise au réveil après un geste difficile

Après la perte de son chat bien-aimé, une maîtresse a dû faire face à une décision particulièrement difficile : se séparer de son arbre à chat, devenu trop douloureux à regarder. Elle l’a alors placé dehors, prête à le jeter, pensant que ce geste l’aiderait à tourner la page. Mais le lendemain matin, une surprise inattendue l’attendait : une nouvelle boule de poils avait déjà pris possession de l’arbre.

Un chat noir errant s’y était installé confortablement, allongé tout en haut comme s’il y avait toujours eu sa place. Sa petite langue légèrement sortie lui donnait un air attendrissant et parfaitement détendu.

« Votre bébé vous a envoyé un bébé à aimer »

La scène a rapidement touché les internautes, qui n’ont pas manqué de réagir avec humour et émotion. Entre les jeux de mots, les messages réconfortants et les clins d’œil au fameux « système de distribution des chats », les commentaires ont afflué pour saluer ce nouveau locataire arrivé au moment parfait.

💔 Comment aider un chat à gérer le deuil d'un congénère ? 🐱 D'autres histoires de chats errants adoptés 🌈 Comment transformer le deuil d'un animal en nouvelle histoire Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© @tiggers.life / TikTok

Certains y ont vu un joli signe du destin : « Votre bébé vous a envoyé un bébé à aimer », a ainsi écrit quelqu’un sous la vidéo.

D’autres ont simplement vu un chat opportuniste ayant trouvé l’endroit idéal pour s’installer. « Je suis ici pour postuler. J'ai entendu dire que vous aviez un poste vacant. », a commenté avec humour un autre spectateur.

Quoi qu’il en soit, difficile de ne pas sourire devant cette rencontre inattendue, d’autant plus qu’une nouvelle vidéo semble montrer que ce petit visiteur a finalement trouvé sa famille. En revanche, l’histoire ne dit pas si sa nouvelle maîtresse a dû acheter un autre arbre à chat…