Une chatte de ferme est surprise en train de pétrir le dos d’un mouton, telle une masseuse professionnelle (vidéo)

Si les chats adorent « faire des biscuits » sur le ventre ou les genoux de leurs maîtres, il est plutôt surprenant de les voir agir… sur le dos d’un mouton. C’est pourtant ce dont a été témoin @kattnidj, étudiante et utilisatrice de TikTok. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social, elle a immortalisé l’instant, pour le plus grand plaisir des internautes.

Alors que, le 25 juin, @kattnidj visitait une ferme dans le cadre d’un cours universitaire, l’étudiante a été témoin d’une scène aussi drôle qu’attendrissante. Partagée avec ses abonnés sur son compte Tiktok, la séquence a déjà été vue plus de 3,8M de fois et a été largement plébiscitée par les internautes. Et pour cause ! Ces images sont adorables !

Une masseuse professionnelle ?

Relayée par le média PetHelpful , la vidéo montre une jolie chatte blanche tachée de noir occupée à faire l’une de ses activités favorites : le pétrissage. Mais elle n’a pas choisi n’importe quel endroit pour s’y adonner, puisqu’elle se trouve sur le dos d’un mouton. Et l’animal semble loin de se plaindre de ce massage gratuit. Si bien que l’on peut se demander s’il a l'habitude de voir la chatte monter sur son dos ainsi.

« Elle vérifie la qualité de la laine ! »

La séquence a récolté 1 million de mentions « j’aime » en à peine quinze jours et de nombreux commentaires d’internautes amusés par la situation.

Si @kattnidj plaisantait en légende « Elle travaille dur, laissez-la se reposer !!!! », les spectateurs, quant à eux, ont renchéri : « Mouton : “C’est pas mal du tout, baaaaaaa” », « Elle vérifie la qualité de la laine ! », et l’un d’eux a même affirmé : « Il y en a 2 dans la file d'attente ! ». En voyant les deux autres moutons, postés derrière le premier, on pourrait en effet croire qu’il s’agit là d’une session de massages à la chaîne !

🐱 Pourquoi les chats adorent-ils pétrir la laine ? 🐾 Mon chat pétrit beaucoup : est-ce normal ? 🐑 D'autres amitiés improbables entre animaux Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

@kattnidj / TikTok

Quoi qu’il en soit, la chatte a l’air d’adorer sa mission et de trouver le dos laineux de son ami particulièrement confortable et moelleux. Et, bien que rien ne soit prouvé de façon scientifique, une croyance populaire tend à raconter que si les chats adorent la laine, c’est en raison de la présence de lanoline dans ses composés. Cette cire produite naturellement par la peau des moutons imprègne leur laine et possède une odeur caractéristique qui rappellerait aux chats celle de leur mère.

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Fréquent chez la plupart des chats, le pétrissage est un geste instinctif.