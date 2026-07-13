33 ans après la mort de ce chat qui avait gravi les sommets des Alpes suisses, sa légende ne cesse de perdurer

Né dans les années 80 au Berghotel Schwarenbach, en Suisse, ce chat nommé Tomba a passé 4 ans à accompagner les alpinistes sur les sommets des Alpes suisses. Aujourd’hui encore, 30 années après sa disparition, les amateurs d’alpinisme font perdurer la légende de ce félin qui avait gravi des sommets culminant jusqu’à près de 4 000 mètres d’altitude et a un jour sauvé la vie d’un couple.

L’hôtel Berghotel Schwarenbach est un célèbre établissement historique situé non loin de Kandersteg, dans le canton du Valais, en Suisse. C’est au sein de ce lieu touristique bâti en 1742 et niché à 2 060 mètres d’altitude que Tomba, un chat blanc et tigré est né le 7 août 1988. Baptisé ainsi en hommage au skieur italien Alberto Tomba , ce félin a développé une passion pour l’alpinisme. En effet, à l’âge de 10 mois, il s’est mis à suivre les grimpeurs qui arpentaient les sommets de la région alpine. C’est à cette époque qu'il a atteint pour la première fois les sommets du Rinderhorn (3 453 m) et du Balmhorn (3 699 m).

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Un véritable alpiniste

D’après les témoignages des grimpeurs, comme le rapportait le média La Nouvelle République des Pyrénées , Tomba ne choisissait pas les randonneurs qu’il suivait au hasard. Avant chaque départ, il reniflait les sacs et le matériel des différents groupes, puis jetait son dévolu sur l’un d’eux et semblait l’attendre le lendemain matin pour l’accompagner.

Une fois en montagne, il suivait le rythme de ces gens, marchant près d’eux sans jamais accepter d’être porté. C’est ainsi qu’il a franchi des glaciers et des passages particulièrement techniques, avec un équilibre qu’il maîtrisait à la perfection. Les alpinistes impressionnés racontèrent ensuite la façon dont Tomba parvenait à corriger sa trajectoire lorsque ses pattes glissaient sur la glace.

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9 heures de marche

En 1989, une journaliste nommée Hedy Sigg lui consacra un article après que Tomba l’avait accompagnée lors de l’ascension du Rinderhorn. Au cours de cette expédition de près de 9 heures, elle constata que Tomba ne faiblissait pas, calant son rythme de marche sur celui des alpinistes. Comme le relatait Hedy, le chat monta simplement sur ses genoux quelques minutes pour se réchauffer les pattes avant de repartir à l’aventure.

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Un sauvetage inattendu

Mais l’histoire la plus surprenante reste celle d’un jeune couple suisse que Tomba avait accompagné en randonnée. Alors qu’ils marchaient ensemble, Tomba quitta le chemin sans aucune raison apparente. Intrigué par son attitude et craignant que le chat ne se perde, le couple décida de le suivre. À peine quelques secondes plus tard, une avalanche balaya le chemin où le groupe se trouvait juste avant. Tomba venait de leur sauver la vie.

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Une célébrité internationale

Ses exploits d'alpinisme et son histoire ont été relayés dans la presse du monde entier faisant de Tomba l’un des chats les plus célèbres et surtout, une véritable mascotte du monde de l’alpinisme. Ainsi, 30 ans après sa mort, on continue de conter ses aventures, et de nombreux grimpeurs se prêtent à imaginer que Tomba était la réincarnation d’un guide de montagne. Un documentaire retraçant sa vie a même été réalisé en Suisse, en 1993.

Hélas, le chat alpiniste a eu une courte vie. À seulement 4 ans et demi, atteint d’un virus de l’immunodéficience féline (FIV), Tomba est décédé à l’hôtel qui l’avait vu naître.

Dorli Stoller, la mère de Peter Stoller, le propriétaire de l’hôtel Berghotel Schwarenbach lui écrivit un poème avant sa mort pour lui rendre un dernier hommage. Ce poème aurait figuré dans une brochure mise à la disposition des clients, et racontant l’histoire de Tomba.

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