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Sauvés d’une situation difficile, 2 chiots émeuvent leur bienfaitrice par leur joie de vivre et leur gratitude (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Lisa et Bart, les 2 chiots, ont d’emblée comblé leur famille d’accueil en se montrant curieux, joyeux et très tendres. Une vidéo de leur arrivée est devenue virale, cumulant les vues et les likes auprès des internautes eux aussi conquis par les bouilles attachantes des chiots qui gardent leur bonne humeur, malgré les épreuves lourdes traversées à un si jeune âge.

Illustration : "Sauvés d’une situation difficile, 2 chiots émeuvent leur bienfaitrice par leur joie de vivre et leur gratitude (vidéo)"
© @mythologicaldogs / Instagram

La bénévole également famille d’accueil a partagé l’arrivée de ces 2 chiots sur son compte Instagram « @mythologicaldogs ». Étonnée par le comportement plein d’entrain de ses pensionnaires, elle avouait avoir hâte de passer ces quelques semaines en leur présence, pour les ouvrir à leur nouvelle vie.

Que de la tendresse

Lisa et Bart sont 2 petites boules de poils très joyeuses, et cela ne peut pas échapper aux spectateurs, dès les premières secondes de la vidéo. Sauvés d’une situation difficile lors d’un sauvetage, les chiots ont tout de suite pris leurs marques aux côtés de leur mère d’accueil. Ils se sont laissés caresser, dorloter, comme s’ils étaient soulagés d’arriver entre les mains d’humains bienveillants.

Illustration de l'article : Sauvés d’une situation difficile, 2 chiots émeuvent leur bienfaitrice par leur joie de vivre et leur gratitude (vidéo)

@mythologicaldogs / Instagram

Des besoins à écouter

Accueillir des chiens de sauvetage, en particulier des chiots, n’est pas une tâche ordinaire, explique la bénévole à Dogtime. À cause de leur passé, les chiots ont besoin de beaucoup de sécurité, ce qui amène à leur permettre d’évoluer dans des espaces clôts, à leur proposer des activités douces, les amenant à prendre confiance en leur entourage.

On voit, à travers la vidéo, que l’attachement est déjà en place avec la bénévole qui précise : « Je vous les présenterai officiellement dès qu’ils se réveilleront de l’heure de la sieste ».

Peu après l’accueil des chiots, une nouvelle réjouissante est arrivée : leur maman a été retrouvée. Bénévoles et internautes ont accueilli le dénouement avec beaucoup de joie évidemment.

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A lire aussi : 2 chats venant de se rencontrer dorment enlacés comme s’ils se connaissaient depuis toujours

Comment sécuriser des chiots issus d’un sauvetage ?

Les chiots qui ont vécu des premiers temps complexes ont besoin de plus d’attention. Voici nos conseils pour qu’ils se sentent mieux dans votre foyer :

  • Leur offrir un espace sécurisé et sûr, un coin calme, de préférence isolé de l’agitation de la maison
  • Leur fournir la chaleur suffisante à leur équilibre, notamment à l’aide de bouillotes
  • Veiller à leur alimentation, un élément prégnant qui favorise leur bien-être
  • Opter pour la douceur en adoptant un ton de voix doux et posé

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