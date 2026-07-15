Découvertes blotties dans les ordures, 2 chattes inséparables trouvent une famille qui refuse de les séparer

Jetta et Lexus faisaient partie d’une colonie de chats découverts dans une décharge du New Jersey (États-Unis). Après avoir vécu au milieu des déchets, les 2 sœurs ont été sauvées par l’association NYC Animal Rescue Group et placées ensemble dans une famille d’accueil. Aujourd’hui en sécurité et choyées, elles savourent pleinement la seconde chance qui leur a été offerte.

2 sœurs félines, nommées Jetta et Lexus, ont été trouvées blotties l’une contre l’autre dans un tas d’ordures et de débris en hiver. En plus d’affronter le froid et la saleté, elle n’avait presque rien à se mettre sous la dent.

Pendant 2 jours, des bénévoles de l’association américaine NYC Animal Rescue Group ont travaillé sans relâche pour attraper un maximum de chats de la colonie dont elles faisaient partie. Jetta et Lexus ont été secourues ensemble.

© NYC Animal Rescue Group

Heureuses et en sécurité

Comme le révèle Love Meow, les chattes étaient dénutries, couvertes de puces et souffraient d’infections oculaires nécessitant des soins en urgence. Soignées, vaccinées, déparasitées, identifiées et stérilisées, les 2 sœurs ont ensuite été placées en foyer d’accueil.

© NYC Animal Rescue Group

« Les plus précieuses, les plus douces, les plus affectueuses et les plus adorables petites filles », confient leurs bienfaiteurs. Dès leur arrivée, les rescapées se sont montrées affectueuses envers les humains. « Elles sont heureuses, affectueuses, extrêmement câlines, joueuses et vraiment très chanceuses », ajoute l’association.

Couchages moelleux, repas délicieux, nombreux jouets, caresses… Au sein de leur petit nid douillet, Jetta et Lexus ont découvert le confort de la vie en intérieur.

© NYC Animal Rescue Group

🏠 Comment préparer l'arrivée de 2 chats ? 📖 Autres histoires de sauvetage félin 💚 Associations de protection des chats Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

2 chattes inséparables, adoptées ensemble

Un jour, la demande d’adoption tant attendue est enfin arrivée. Jetta et Lexus ont été adoptées par la même famille, qui refusait de les séparer.

« En quelques minutes, elles se sont senties comme chez elles, indique l’association, elles exploraient, mangeaient, jouaient et s’endormaient sur le lit. » Les 2 jeunes minettes, qui avaient passé leur première année de vie à errer dans une décharge, ont désormais tout ce qu’il faut pour s’épanouir.

Leurs adoptants les ont affectueusement rebaptisées Margot et Poppy. Comme conclut l’association qui les a sorties de la misère, elles sont passées « d’une vie au milieu des ordures et de la crasse à un foyer aimant et sécurisant pour toujours ».

© NYC Animal Rescue Group

Le conseil de Woopets : comment adopter 2 chats en même temps ?

Adopter 2 chats en même temps peut être une excellente idée, à condition de bien préparer leur arrivée. Lorsqu'ils grandissent ensemble, surtout s'il s'agit de chatons issus de la même portée ou habitués l'un à l'autre, ils développent plus facilement une relation équilibrée. Ils jouent, se dépensent et se tiennent compagnie, ce qui peut limiter l'ennui pendant les absences de leurs propriétaires.

Avant leur installation, il est important de prévoir suffisamment d’accessoires pour chacun. Chaque chat doit pouvoir accéder facilement à une gamelle, un couchage, un griffoir et une litière. La règle la plus souvent recommandée consiste à disposer d'une litière par chat, avec une supplémentaire, afin de réduire les risques de conflits.

Même si les 2 animaux arrivent ensemble, chacun a besoin de trouver sa place. Certains recherchent rapidement le contact, alors que d'autres préfèrent observer avant de s'aventurer. Il est préférable de respecter leur rythme et de ne pas les contraindre à partager systématiquement les mêmes espaces.

Les premiers jours sont aussi l'occasion de mettre en place de bonnes habitudes. Les séances de jeu, les repas et les moments de calme permettent de créer un environnement rassurant. Il est également conseillé d'accorder de l'attention à chacun pour éviter qu'un félin ne monopolise les interactions.

Enfin, avant toute adoption, il convient de s'assurer que le budget, le temps disponible et l'espace de vie permettent d'accueillir 2 animaux dans les meilleures conditions. Une mûrement réfléchie favorise une cohabitation harmonieuse sur le long terme.