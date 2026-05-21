Cette chatte Ragdoll asthmatique regarde sa maîtresse avec des yeux pleins d'amour et de curiosité quand elle se coiffe (vidéo)

Protagoniste d'une scène d’une grande tendresse devenue virale, une chatte fascine par son regard intensément posé sur sa propriétaire pendant que celle-ci se coiffe. Derrière cette douceur apparente se cache toutefois une réalité plus méconnue : elle et son compagnon félin sont asthmatiques et suivent un traitement quotidien à l’inhalateur.

Les Ragdolls sont des chats d'une grande douceur et qui débordent d'affection. Moon Bunny n'y fait pas exception. Cette adorable féline partage la vedette du compte TikTok « @moonbunandfig », qui rassemble près de 2 800 followers, avec son congénère appelé Fig. Tous 2 sont asthmatiques et vivent en Colombie-Britannique, au Canada, aux côtés de leur maîtresse.



@moonbunandfig / TikTok

Récemment, Moon Bunny est apparue dans une vidéo extrêmement touchante et rapidement devenue virale en générant 1,9 million de vues. Mise en ligne le 6 mai 2026 et relayée par Parade Pets , la séquence en question la montre alors qu'elle regarde très attentivement son humaine pendant que cette dernière se coiffe dans sa salle de bain.

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Ses magnifiques yeux bleus rivés sur ce que fait sa propriétaire, la chatte ne rate pas une miette du spectacle et incline même la tête sur le côté à plusieurs reprises, comme pour essayer de mieux comprendre ce qu'elle voit et peut-être aussi exprimer son amour.

Comment ne pas craquer devant une telle attitude ? Moon Bunny est véritablement l'archétype du Ragdoll par l'attachement qu'elle manifeste à l'égard de sa maîtresse, son calme et son allure élégante.

Voici la vidéo :

Inhalations quotidiennes pour Fig et Moon Bunny

Comme évoqué plus haut, Moon Bunny et Fig souffrent d'asthme. Dans une autre vidéo (ci-dessous), leur propriétaire explique qu'elle leur administre quotidiennement leur inhalateur pour les soulager et contrôler les symptômes.

Elle ajoute que Fig est celui des 2 qui a l'habitude de se plaindre, tandis que Moon Bunny est bien plus coopérative. Une fois l'inhalation terminée, elle les récompense en leur offrant des friandises.

L’info Woopets : qu’est-ce que l’asthme chez le chat et comment le prendre en charge ?

L’asthme félin est une maladie respiratoire chronique qui se caractérise par une inflammation des bronches. Cette dernière entraîne un rétrécissement des voies respiratoires et rend la respiration plus difficile pour le chat, parfois de façon brutale lors de crises.

Les causes sont le plus souvent liées à une réaction allergique. Poussières, pollens, fumées, litières poussiéreuses ou encore produits ménagers irritants peuvent déclencher ou aggraver les symptômes. Dans certains cas, le stress ou une prédisposition individuelle peuvent également jouer un rôle.

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Les signes cliniques varient en intensité. On observe généralement une toux sèche et répétée, parfois confondue avec des vomissements, une respiration sifflante, un essoufflement ou encore une posture inhabituelle avec le cou étiré lors des efforts respiratoires. Dans les formes sévères, une crise peut devenir une urgence vétérinaire.

Le traitement vise à réduire l’inflammation et à ouvrir les voies respiratoires, souvent grâce à des corticoïdes et des bronchodilatateurs administrés par inhalation, ce qui permet une action ciblée et mieux tolérée sur le long terme.

Bien pris en charge, l’asthme félin peut être stabilisé efficacement, permettant au chat de conserver une bonne qualité de vie.