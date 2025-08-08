Un chat sauvage goûte au plaisir de vivre dans une maison et se transforme au fil des semaines

Parfois, même les félins avec la plus grosse carapace décident de lâcher prise après avoir reçu amour et bienveillance. Un bienfaiteur s’est intéressé à une chatte errante et savait que le quotidien n’était pas idéal pour elle dehors. Il l’a alors prise sous son aile et, après plusieurs mois de patience, est parvenu à gagner sa confiance.

Un utilisateur de la plateforme Reddit, connu sous le pseudonyme @thebochts, a récemment partagé des photos d’une féline qui vit désormais sous son toit. Il ne l’a pas adoptée le jour même, mais a plutôt mis des mois à l’approcher avant d’enfin gagner sa confiance. Aujourd’hui, le quadrupède a trouvé sa place au sein de sa maison.

Cela n’était pas une mince affaire, car la chatte était effrayée par les humains au départ. Elle rôdait souvent autour du domicile de @thebochts, mais ce dernier ne parvenait pas à l’approcher davantage. Chaque tentative se soldait par des sifflements et des grognements. L’internaute n’a pas baissé les bras pour autant, persuadé qu’il était en mesure d’offrir une vie meilleure à la chatte.

Un long chemin vers la confiance

Il n’a cessé d’entretenir le lien avec féline, même s’il était à sens unique au départ. Pour convaincre la boule de poils qu’il était de son côté, il lui apportait des friandises qu’elle ne refusait jamais. C’est ainsi qu’il est parvenu à interagir avec elle et créer un contact régulier : « Environ 6 mois plus tard, elle a commencé à me laisser la caresser, tant qu'il y avait de la nourriture », expliquait le bienfaiteur.

Puis, 2 semaines après la première caresse, la chatte était suffisamment à l’aise pour entrer dans la maison de son bon Samaritain. Elle lui faisait tellement confiance qu’elle l’a laissé l’approcher le jour où elle s’est blessée. Cela est rare pour les animaux sauvages et errants, qui ont plutôt tendance à se cacher s’ils ont mal. C’était la preuve qu’elle avait de l’affection envers celui qui lui tendait la main depuis des jours.

Il ne lui aura fallu que quelques instants passés à l’intérieur pour comprendre qu’elle était en sécurité. Et non seulement la chatte a changé psychologiquement, notamment parce qu’elle s’est apaisée, mais elle s’est aussi transformée physiquement. Sa jolie fourrure calico est étincelante et son minois semble apaisé. Elle s’est également fait un nouvel ami, le chien de la maison, avec qui elle passe beaucoup de temps. C’est un pari réussi pour son propriétaire !