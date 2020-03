Votre chat ne gratte pas à la porte que pour sortir ou faire ses griffes

Photo d'illustration

Vous avez sans doute déjà vu votre chat se mettre à gratter à la porte, un carreau de fenêtre, un meuble ou même un miroir. Pourquoi agit-il de la sorte ? Est-ce seulement parce qu’il cherche à sortir ? D’autres besoins se cachent derrière cette habitude.

Votre chat a constamment des choses à vous dire, mais comme il n’est pas doué de parole, il les exprime à sa manière, comme le rappelle cet article de BlastingNews : par le biais de son corps en adoptant certaines postures, en miaulant, en adoptant des comportements bien spécifiques, comme le fait de gratter une surface.

Le besoin d’entrer ou de sortir

Que signifie, justement, le fait de gratter quelque chose chez le chat ? La raison la plus évidente, c’est son envie de sortir lorsqu’il est à l’intérieur ou de rentrer quand il est dehors. Votre animal a besoin de jouir d’une certaine liberté de mouvement, même si certains félins sont moins enclins à s’aventurer à l’extérieur que d’autres. Ses instincts d’exploration et de chasse le poussent à s’éloigner plus ou moins du foyer. De même que sa recherche de sécurité et son attachement envers sa famille finissent par le ramener à la maison, où se trouvent tous ses repères. Votre chat gratte donc à la porte pour profiter de ces accès. La chatière est un bon moyen de lui offrir cette latitude.

Se faire les griffes

Votre chat gratte un objet aussi parce qu’il a besoin de se faire les griffes. Cela lui permet de les entretenir, mais aussi d’évacuer son anxiété ou son trop-plein d’énergie. D’où la nécessité de mettre un griffoir à sa disposition. La plupart des modèles d’arbres à chat en intègrent déjà, d’ailleurs.

Marquer son territoire

Le chat est un animal au sens territorial assez affirmé. Il a besoin de marquer sa présence dans son environnement et de bien le montrer à ses congénères. En grattant différentes surfaces, il dépose sa « signature » olfactive via des glandes odorantes situées sous les pattes. C’est sa manière de dire à d’éventuels intrus : « Attention, vous êtes ici chez moi ! »

Et le grattage de miroir ?

Il peut sembler étonnant de voir son chat gratter le miroir. A la vue de son reflet, il peut même donner des coups de patte. S’il n’a pas été confronté à ce phénomène dans sa jeunesse, il se peut qu’il prenne son « double » pour un intrus et qu’il veuille le chasser de son territoire, ou simplement l’intimider.