Volé en pleine sieste devant son foyer, ce chat roux s’évanouit cinq jours avant que des voisins ne le découvrent épuisé

Certains humains n’ont tellement pas de cœur qu’arracher un animal à sa famille ne leur pose pas le moindre problème. Simba, un magnifique tabby roux a malheureusement croisé la route de l’un d’entre eux alors qu’il profitait simplement d’une douce sieste au soleil, juste devant le porche de son foyer…

En rentrant chez eux, dans leur maison londonienne, les Cunha ont immédiatement su que quelque chose n’allait pas. Leur chat Simba était introuvable, lui qui n’hésitait d’ordinaire pas à venir leur dire bonjour tous les soirs après le travail. Après plusieurs minutes de recherches, ils ont décidé de visionner les images de vidéosurveillance de la caméra située sous leur porche et ce qu’ils ont vu les a laissé sans voix… Alors que Simba était tranquillement couché au soleil devant la maison, un individu tout de noir vêtu s’est jeté sur lui. Sur les images, on voit distinctement Simba se débattre comme un diable et pousser des cris. Mais rien n’y fait, l’homme le tient fermement entre ses jambes comme l’explique le Daily Mail dans un article rapportant le vol.

© Anabela Cunha / Facebook

Un appel inespéré

Sous le choc, Anabela et Jospeh Cunha ont immédiatement lancé les recherches, promettant une récompense de 1200 euros à quiconque leur ramènerait leur précieux félin. Pendant plusieurs jours, ils ont placardé des affiches dans toute la ville, espérant que quelqu’un du voisinage aurait aperçu Simba ou son ravisseur. Dans le même temps, ils ont également lancé plusieurs alertes sur les réseaux sociaux. Pendant 5 interminables jours, le couple est resté sans nouvelles du félin, sans même le moindre indice à leur disposition. Puis, un matin, ils ont reçu un appel de voisins éloignés assurant avoir retrouvé Simba ! Ce dernier s’était réfugié dans un buisson aux abords de leur jardin et ne cessait de miauler de détresse… Après avoir aperçu sa fourrure rousse, les voisins ont fait le rapprochement avec le chat sur les affiches et ont immédiatement contacté les propriétaires de ce dernier.

Un soulagement sans nom

Sans perdre une seconde, le couple Cunha s’est rendu sur place et a pu récupérer le beau Simba. Pour Anabela, cette semaine d’angoisse a été une véritable épreuve. Néanmoins, elle se dit infiniment reconnaissante de la solidarité des gens du quartier. “Je suis très touchée par la communauté et par tous les amis qui essaient d'aider de tant de manières”, partageait-elle alors sur son compte Facebook.

Aujourd’hui, Simba va beaucoup mieux et ne semble pas traumatisé par cette triste expérience.