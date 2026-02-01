Craignant le pire en voyant les bébés de la chatte qu'elles venaient de recueillir inanimés, mère et fille tentent tout pour les sauver (vidéo)

Lorsqu’une toiletteuse a vu apparaître une chatte tuxedo gestante devant chez elle, elle était loin d’imaginer que cette visite deviendrait une véritable course contre la montre. Touchée par la douceur de l’animal, elle a vite compris que la future maman aurait besoin d’un sérieux coup de pouce. Quelques jours plus tard, une naissance mouvementée allait transformer cette rencontre fortuite en une aventure pleine d’émotion.

Marcia Iacono-Hazzard, alias “@zzhomestead” sur TikTok, tient un salon de toilettage dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis). Récemment, ce qu’elle a d’abord pris pour un chat errant mâle au ventre gonflé à cause de parasites intestinaux s’est présenté devant la porte de sa maison. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une femelle enceinte. Elle lui a donné à manger, puis la chatte tuxedo a pris l’habitude de revenir tous les jours pour réclamer caresses et repas.

Marcia Iacono-Hazzard était sous le charme de la féline, tout comme sa fille de 8 ans. Lorsque la mère de famille a réalisé que la chatte était en toute fin de grossesse, elle a décidé de lui aménager un petit abri confortable sur sa terrasse. Elle en a fait de même pour un autre chat errant qu’elle avait l’habitude de nourrir.

Un soir, alors qu’il faisait très froid et qu’il pleuvait, la minette a mis bas non pas à l’endroit qu’elle lui avait préparé, mais dehors, par terre. Quand Marcia Iacono-Hazzard et sa fille sont sorties, elles ont découvert les 5 chatons nouveau-nés étendus sur le sol. 4 d’entre eux ne bougeaient plus. Elles craignaient le pire pour les bébés.

La détermination de Marcia et sa fille leur ont sauvé la vie

Elles étaient toutefois prêtes à tout pour les sauver. Elles se sont empressés de les emmener à l’intérieur pour leur porter secours. Placés dans des couvertures chauffées, les chatons se sont peu à peu rétablis. Marcia Iacono-Hazzard et sa fille ont réussi leur pari ; les 5 petits étaient désormais sains et saufs.



@zzhomestead / TikTok

Ils ont aujourd’hui 5 semaines et sont en pleine forme. Marcia Iacono-Hazzard a appelé leur mère Dora, “car c’est une exploratrice”, d’après sa fille. Le duo a décidé de l’adopter et d’en faire de même pour 2 de ses chatons. Les 3 autres ont été adoptés par des clients du salon de toilettage.

Marcia Iacono-Hazzard raconte tout cela dans une vidéo postée le 30 novembre 2025 sur TikTok et relayée par Newsweek . La voici :

