« Je crois que ce chat me veut aussi », un homme cherchait un chat à adopter quand une patte s’est posée sur son épaule lors de sa visite au refuge (vidéo)

Venu chercher le compagnon idéal dans un refuge, le jeune Américain Mario Mirante a vécu un véritable coup de foudre animalier qui a touché des millions d'internautes sur TikTok. Alors qu'il parcourait les allées, un minuscule chaton a glissé sa patte à travers les barreaux de sa cage pour lui tapoter l'épaule, scellant immédiatement une adoption pour ce petit félin très affectueux, désormais baptisé Chef par son nouveau maître.

Lorsque l’on souhaite accueillir un animal chez soi, il n’est pas toujours évident de trouver le compagnon idéal. Récemment, Mario Mirante a été confronté à ce choix cornélien. Mais alors qu’il parcourait les allées d’un refuge dans l’espoir de trouver le chaton de ses rêves, hésitant et pesant le pour et le contre, un événement totalement inattendu est venu bouleverser ses plans, transformant cette visite en un moment mémorable.

Quand c’est le chat qui choisit son humain

Comme le rapporte The Dodo, plutôt que de faire son choix, c’est un minuscule chaton qui s’est approché de Mario Mirante et a semblé savoir qu’il était fait pour lui. Sortant ses petites pattes de sa cage, il a commencé à tapoter doucement l’épaule du jeune homme.

« Je crois que j'en ai trouvé un », a déclaré Mario dans une courte vidéo sur TikTok immortalisant ce moment touchant. « Je crois que ce chat me veut aussi. »

Miaulant et tendant ses pattes, le chaton ne laissait aucun doute : Mario venait de rencontrer le compagnon qui allait devenir un membre à part entière de sa famille. Quelques instants plus tard, les papiers d’adoption étaient signés et il ramenait chez lui son petit miracle.

© @mariomirante / TikTok

La vie après l’adoption

Une fois arrivés à la maison, Mario a décidé de laisser le petit minou choisir lui-même son nom. Pour ce faire, il a écrit plusieurs prénoms qui lui plaisaient sur des petits bouts de papier : Trooper, Dwight ou Chef.

Le chaton a rapidement fait son choix : ce sera Chef. Un nom parfait pour ce petit chat qui semble prendre toutes les décisions importantes !

Depuis ce jour, Chef et son maître ne se quittent plus : ils dorment ensemble, se câlinent, regardent la télévision et partagent chaque moment du quotidien comme un vrai duo père-fils. Mario est aux anges, et le petit félin semble tout aussi heureux. « Nous nous en sortons très bien », confie d'ailleurs le papa chat.

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Ce jour-là, en se rendant au refuge pour adopter un chat, Mario a découvert une vérité importante : parfois, ce n’est pas vous qui choisissez votre animal, mais c’est lui qui vous choisit.