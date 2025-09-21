« Voici comment un chat errant apprend à être aimé », les images émouvantes de ce félin arrivé chez ses nouveaux propriétaires à 2 heures du matin (vidéo)

Les chats errants subissent des conditions de vie très difficiles et lorsqu’ils arrivent enfin dans une maison, le sentiment de soulagement est souvent immense. Parfois, il leur faut du temps pour accepter leur nouvelle réalité. Ce chat nommé Menace en sait quelque chose, car de chat méfiant et fuyant, il est devenu un animal de compagnie aimant et protecteur.

Menace a fait la rencontre de ses actuels propriétaires par une nuit très froide, il était 2 heures du matin, racontait Parade Pets. Ses anges gardiens lui ont laissé le temps nécessaire pour qu’il s’acclimate, et tout est venu très progressivement pour le félin errant. Désormais grand frère d’un autre chat, il nous prouve que tout est possible dès lors que la patience est présente.

@pawswitharii / TikTok

Une entrée fracassante

Menace était dans le jardin de ces propriétaires en pleine nuit et ces derniers ont décidé de lui apporter de l’aide. Ne souhaitant pas le contraindre, ils lui ont laissé la possibilité d’explorer la maison comme il le souhaitait. Les images publiées sur le compte TikTok « @pawswitharii » le montrent en train d’escalader les murs de la maison et de marcher sur les grands tuyaux qui se trouvent au plafond.

Le félin n’a pas reçu son nom pour rien, il a en effet un air un peu « menaçant », et se déplace comme un chat sauvage. Plus tard, son témoignage de reconnaissance a rempli ses propriétaires d’émotion.

@pawswitharii / TikTok

Une socialisation en un temps record

Même s’il semble avoir vécu dans la rue, Menace s’est adapté très rapidement à une vie en intérieur. Les propriétaires possèdent 2 chiens et le félin a pu les rencontrer très rapidement. Quelques coups de pattes plus tard, la curiosité a laissé place à la tendresse et tout ce petit monde cohabite à merveille actuellement. Menace est devenu un vrai petit chat d’intérieur, appréciant autant la gente canine que les humains.

@pawswitharii / TikTok

Une arrivée marquante

Quelques mois après son installation dans sa nouvelle maison, Menace a été confronté à un nouveau défi : la rencontre avec sa nouvelle petite sœur féline. Malgré les appréhensions, tout s’est passé pour le mieux et le comportement de Menace a dépassé toutes les attentes. D’emblée, le chat s’est positionné comme un grand frère protecteur, et a couvert de tendresse la chatonne qui en avait évidemment besoin.

Ces propriétaires ont agi parfaitement en offrant à Menace un endroit rassurant et en ne formulant pas d’attentes vis-à-vis de lui.

A lire aussi : Terrifié par un passé dont on ignore tout, ce chat mordait par peur jusqu’au jour où une comportementaliste a changé sa vie

@pawswitharii / TikTok