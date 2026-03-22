En recevant une note touchante de la part de voisins sur le départ, elle réalise à quel point son chat est aimé dans le quartier

Leo, un chat épris de liberté, ne s’est pas contenté de parcourir son quartier ; il a également tissé de véritables liens au point d'amener des voisins sur le départ à s'adresser à sa maîtresse, avec laquelle ils n'avaient pourtant jamais eu d'échange. Leur lettre d’adieu inattendue a révélé à sa propriétaire à quel point il avait marqué les vies autour de lui.

En adoptant un chat appelé Leo en 2021, Amber Liddon avait très vite compris qu'il était tout sauf casanier. Il avait rapidement pris l'habitude de s'aventurer dans le quartier et de s'inviter chez les voisins qui l'accueillaient à bras ouverts pour la plupart, même s'il savait qu'il ne manquait de rien à la maison.

Sa propriétaire savait que son ami félin avait toute la sympathie des membres de la communauté locale, mais elle confie à Newsweek qu'elle n'avait jamais vraiment pris conscience de l'ampleur de sa popularité auprès de ces familles jusqu'à ce message reçu de la part de l'une d'elles.

Il s'agissait de voisins qui s'apprêtaient à déménager et qui, avant leur départ, ont tenu à exprimer leur attachement à l'égard de Leo.

Amber Liddon a raconté cet épisode et fait part de son émotion dans une publication TikTok comprenant 3 clichés, où l'on découvre le message en question accompagné d'une adorable photo de Leo couché dans un panier.



@amb101x / TikTok

« A Leo. Nous déménageons et tu vas nous manquer, Leo ! Tu es le meilleur chat du monde », peut-on lire dans cette courte lettre.



@amb101x / TikTok

« Il a eu un impact considérable sur leur vie »

« Ce mot m'a rendue triste, mais aussi remplie d'amour, car ils l'aiment tellement et il a eu un impact considérable sur leur vie ces 3-4 dernières années », dit la maîtresse du matou.

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Elle en a été d'autant plus agréablement surprise qu'elle n'avait jamais eu de discussion avec ces personnes. Néanmoins, elle les avait déjà vus l'accueillir durant les froides journées hivernales et leur était reconnaissante de lui offrir un endroit chaud lorsqu'il n'avait pas envie de rentrer à la maison.

Pour Amber Liddon, Leo « est un de ces chats qui attirent naturellement les gens : incroyablement amical, curieux et totalement imperturbable face à de nouveaux visages ou environnements ».